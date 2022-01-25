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快訊／LV男裝趴有確診足跡　北市證實：足跡很多！不只到過一次台北101

▲▼路易威登 2022春夏男裝系列上市媒體預覽-陳柏霖。（圖／記者黃克翔攝）

▲路易威登 2022春夏男裝系列上市活動，藝人陳柏霖受邀參加。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

台北市士林區發生一家三口（案18375、案18396、案18441）確診，而案18375的新北市友人（案18397）、新北市客戶（案18518）也染疫；外傳案18518為雜誌編輯，曾經到過時尚品牌Louis Vuitton 21日舉辦男裝店活動。對此，台北市衛生局證實，目前正在匡列疫調當中，且「足跡很多」。

北市士林區一家三口染疫，目前感染源不明，已知分別為在南港房仲業的哥哥（案18375）於19日發燒、22日快篩陽性，其同住妹妹（案18396）於21日有症狀，22日快篩陽性，兩人分別到醫院做PCR確診，因此媽媽（案18441）匡列採檢後染疫。

此外，案18375的新北市友人（案18397）也於17日有喉嚨癢、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛的情況，並且在23日確診；案18375的新北市客戶（案18518）為50多歲男性，23日遭匡列隔離，24日採檢PCR陽性確診，Ct值19.4。

外傳案18518為一名雜誌編輯，曾經有參與LV於21日在台北101舉辦的男裝店活動，當天除了有大量媒體到場外，還有邀請藝人陳柏霖、劉冠廷、林柏宏、林哲熹、范少勳、鞍馬王子李智凱等人。

針對LV活動傳出確診者足跡，台北市衛生局表示，目前還在匡列、疫調中，確實是新北市案18518的足跡，現在正在匡列當中，因為同仁於下班才接到外縣市資料，足跡很多，且不只一次到過台北101，必須26日才能逐一說明。

▼案18375確診關聯。（圖／指揮中心提供）

▲▼1/25案18375確診關聯。（圖／指揮中心提供）

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