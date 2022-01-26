10餘惡煞砸毀北投檳榔攤　老闆娘慘遭辣椒水攻擊不斷哀號

記者黃宥寧／台北報導

與人結怨？25日晚間，台北市北投區承德路7段一家檳榔攤，突闖進10幾名不明人士，一進店內竟朝楊姓女店員及3名友人狂噴辣椒水，同時更持棍棒砸毀櫥窗玻璃及招牌，留下一片狼藉後隨即逃逸。警方獲報後，快打警力隨即趕達現場，但嫌犯已鳥獸散。經調閱監視器連夜追緝，3小時內在桃園查獲2名涉案人，朝毀損等罪移送，也將持續追查其餘共犯。

▲北市北投區某檳榔攤深夜遭10幾名不明人士闖入店亂砸，女店員甚至遭辣椒水攻擊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，該家檳榔攤已經開業4、5年以上。昨天51歲楊姓女老闆娘與吳姓友人坐在店門口包檳榔，一群不明人士分別搭乘約4輛小客車下車，一下車後就朝老闆娘及友人噴灑辣椒水，導致2人當場疼痛難忍，不斷哀嚎。但沒想到，這群惡煞再持棍棒朝店家櫥窗怒砸，導致屋內正在看電視的2名友人當場嚇壞，1人也慘遭辣椒水攻擊。

警方晚間9時54分接獲報案，快打警力隨即趕達現場，但頭戴鴨舌帽及、口罩的10幾名惡煞早已逃逸無蹤，警立刻將被噴辣椒水的3人送醫清理，所幸經醫院處理並無大礙。

餘悸猶存的老闆娘也向警方表示，「真的不知道為什麼會被砸店！」加上他們全遭辣椒水攻擊，也看不清對方是誰。

北投分局深入追查後，同時調閱監視器，鎖定犯案車輛及嫌犯身分，連夜全力追緝，3小時內在桃園查獲渉案人2名，也將持續追查其他共犯，後續將朝妨害秩序、傷害等罪嫌移送法辦。

對此，北投分局表示，針對聚眾滋事等不法行為，持續展現強勢掃蕩作為，嚴正執法、除惡務盡的決心，並積極查緝到案，以淨化轄內治安，保障民眾生命財產安全。