北部13童「中橫7日遊」爆食物中毒！疑吃臭酸肉粽　8童送醫、1發燒

記者柯政誟、莊智勝／花蓮報導

自雙北、桃園共13名同學參加荒野保護協會為期7天的活動，不料昨從松雪樓至觀雲山莊途中經過一個休息點，一行人食用了肉粽、茶葉蛋後，陸續有小朋友出現腹痛、嘔吐等症狀，截至目前為止共有8名孩童陸續就醫；詳情為何還有待進一步調查。

▲13名孩童參加中橫7日遊，傳出食物中毒。（圖／記者柯政誟翻攝）

任姓家長指出，該活動是由荒野保護協會舉辦，前往中橫為期7天6夜，共有13位孩童、3位家長參加，昨是活動行程的第3天，上午一行人從松雪樓出發前往觀雲山莊，中間停靠休息點時，由休息站提供肉粽、茶葉蛋等點心，眾人食用後，有小孩反映食物疑似有點臭酸，隨後今凌晨開始有人出現嘔吐、腹痛等症狀，至今早陸續有8名孩童送醫。

任先生表示，當時自己也有吃肉粽、茶葉蛋，但目前為止沒有出現狀況，其餘5名孩童也無食物中毒症狀，目前還在山莊休息。而8名孩童症狀是否由食物中毒引起，還有待進一步調查釐清。

國軍花蓮總醫院一般外科科主任王友立醫師表示，孩童到院後有腸胃不適、上吐下瀉症狀，不能排除是腸胃炎，原因還要釐清；值得注意的是，8童中有一人有桃園龜山居住史、另一童則出現發燒症狀，目前已遵照中央流行疫情指揮中心規範，評估病患情況後進行採檢，確認陰性後才送進急診室進一步檢查、治療。

▼家長任先生說明情況。（圖／記者柯政誟翻攝）