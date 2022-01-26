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社會 社會焦點 保障人權

雪山圈谷、鞍部驚傳2山友墜谷　雪地服務員摸黑搜尋8小時尋獲

記者黃孟珍／苗栗報導

雪山圈谷、鞍部往翠池處，26日凌晨驚傳2人墜谷事件；保育志工吳峻德於三六九山莊執行勤務時，接獲山友前來報案，稱該隊伍4人，有2名隊員於雪山墜落；吳峻德立即帶領數名山友摸黑前往援救，共花了近8小時將人救出送醫，所幸2人生命跡象穩定，目前已往往山下救治。

▲雪山圈谷、鞍部26日凌晨驚傳2人墜谷事件，經保育人員摸黑前往救援後，成功將2人救出送醫。（圖／保育志工吳峻德提供，下同）

▲雪山圈谷、鞍部26日凌晨驚傳2人墜谷事件，經保育人員摸黑前往救援後，成功將2人救出送醫。（圖／保育志工吳峻德提供，下同）

雪管處表示，26日凌晨1時許，接獲登山客前來三六九山莊報案，稱梁姓（26歲）及陳姓隊友（37歲），2人別在翠池圈谷內側的雪坡及鞍部往翠池一處結冰坡面墜落；凌晨2時30分，保育志工吳峻德與7位熱心山友，攜帶AED、SKED以及救護包紮用品等，出發圈谷救援。

▲吳峻德與山友發現受傷的梁男後，立即搭起帳篷檢傷及保暖，隨後將傷者送下山就醫。（圖／吳峻德提供）

▲吳峻德與山友發現受傷的梁男後，立即搭起帳篷檢傷及保暖，隨後將傷者送下山就醫。（圖／吳峻德提供）

吳峻德表示，凌晨4時36分，接觸第一位墜落的梁姓山友後，經檢傷與保暖後生命徵象穩定，稍事休息後由熱心山友陪同返回山屋。一行人隨後在早上7時20分抵達10.4K處，準備前往雪主下鞍部確認滑落300公尺受傷的陳姓山友狀況。

吳峻德說，9時抵達墜落點後，有看到睡墊但沒看到人，推斷是否由領隊攙扶回山屋，即前往翠池山屋確認；經過1個多小時路程，抵達翠池山屋，遇到受傷的陳男及領隊，陳男目前除了身體部分挫傷、流鼻血，腳持續抽筋外，其餘身體狀況正常，休息後由吳峻德及熱心山友陪同下山就醫，目前已無大礙。

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