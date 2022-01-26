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快訊／又是酒駕！男開車衝撞民宅　無辜女站家門口被撞飛送醫

記者賴文萱／高雄報導

又是酒駕！高雄鳳山區今（26）日上午9點多發生一起衝撞民宅事故，41歲的陳姓男子駕駛小貨車突然衝撞進民宅，導致站在家門口的78歲曾姓婦人頭部、左腿受傷緊急送醫。警方現場對陳男實施酒精濃度測試，酒測值超標，經了解，陳男昨日在住家飲酒，今早仍有酒精殘留，全案依公共危險罪移請偵辦。

▲▼高雄小貨車酒駕撞進民宅，老婦頭部、腳部受傷送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄小貨車酒駕撞進民宅，老婦頭部、腳部受傷送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄小貨車酒駕撞進民宅，老婦頭部、腳部受傷送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄小貨車酒駕撞進民宅，老婦頭部、腳部受傷送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄小貨車酒駕撞進民宅，老婦頭部、腳部受傷送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

鳳山分局文山派出所上午9點多接獲報案，在鳳山區鳳松路有交通事故。根據曝光的監視器畫面，一輛小貨車行駛過程中突然失控衝撞民宅。

41歲的肇事駕駛陳男自述，駕駛小貨車行經該路段忽感身體不適，本來想向右停靠路邊休息，忽感暈眩而衝撞住宅。事故導致78歲的住戶曾姓婦人頭部及左腿受傷，已送往長庚醫院就醫，現場由交通分隊處理測繪。

▲▼高雄小貨車酒駕撞進民宅，老婦頭部、腳部受傷送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄小貨車駕駛陳男昨日在住家飲酒，今早仍有酒精殘留，全案依公共危險罪移請偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄小貨車酒駕撞進民宅，老婦頭部、腳部受傷送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

但警方現場對陳男實施酒精濃度測試，酒測值超標，經了解，陳男昨日於住家飲酒，今早仍有酒精殘留，全案依公共危險罪移請偵辦。

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