英國NGO控台灣買賣瀕危鯊魚　漁業署：正常商業行為

▲鯊魚守護者報告指涉我國疑有不當之魚翅供應鏈，漁業署表示，將分案調查。（圖／路透）



記者許展溢／台北報導

英國非政府組織（NGO）「鯊魚守護者（Shark Guardian）」去年11月29日發布「買賣瀕危鯊魚─台灣不可告人之秘密」報告，提到涉嫌買賣瀕危鯊魚，漁業署今（25 日）強調，符合國際規範與我國法規之前提下，均屬正常商業行為。

漁業署表示，該報告質疑若干我國業者販售漁獲合法性不明之保育鯊種，要求業者提出說明資料，以進行核實查對，完成初步調查，確認其中由我國籍漁船捕撈漁獲皆屬符合相關區域性漁業管理組織及我國國內法規範之合法捕撈漁獲，屬進口再出口之漁獲皆備有出口國核發之華盛頓公約出口許可證，且相關出口及再出口程序皆是依我國「瀕臨絕種動植物及其產製品輸出入管理辦法」規定程序向經濟部國際貿易局申辦有案，尚無違規疑慮。

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漁業署重申，此與國際規範及各國作法並無扞格，將持續查核其他業者貿易資料，並整合跨機關資訊，從漁獲來源、進銷貨流向及關務資料等，釐清遭控廠商是否確有銷售非法鯊魚漁獲之情事，至於鯊魚守護者報告指涉我國疑有不當之魚翅供應鏈一節，將分案調查，調查結果將再對外發布。

漁業署強調，我國向來善盡市場國及遠洋漁業船旗國之責任，積極防範國人從事或涉及IUU漁業行為，並確保我國遠洋漁船作業符合國際管理規範，落實鯊魚等各類海洋漁業資源養護管理措施，與國際共同守護海洋資源永續利用。