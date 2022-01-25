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下午有150萬劑莫德納抵台　蘇貞昌：盡快打好疫苗保護自己與家人

▲行政院長蘇貞昌25日上午視察位於桃園市龜山區集中檢疫所時表示，行政院擴大防疫會議已掌握整個疫情狀況，目前輕症分流執行順利。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲行政院長蘇貞昌25日上午視察位於桃園市龜山區集中檢疫所時表示，行政院擴大防疫會議已掌握整個疫情狀況，目前輕症分流執行順利。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於新冠肺炎疫情持續延燒，行政院長蘇貞昌25日上午視察桃園市龜山區的集中檢疫所後表示，行政院今天才完成防疫擴大會議，已掌握整個疫情狀況，這波變種病毒特性就是傳播快，但症狀輕，「我們所有的藥品準備足夠，而且口服的藥品也陸續進來，我們用輕症分流也執行順利；特別請國人同胞，一方面我們戒慎但不必恐懼，希望國人同胞依照相關的預約等等作業，儘快地施打疫苗，保護自己、保護家人。」

蘇貞昌上午在衛福部長陳時中、桃園市副市長李憲明與前進指揮所指揮官王必勝等人陪同下視察集中檢疫所，對於媒體詢問，目前評估收治量能足夠因應過年嗎？針對年節出遊跟走春行程，院長有沒有要呼籲的事項？

蘇貞昌指出，「今天早上我們剛召開擴大防疫會議，掌握整個疫情狀況，這波變種病毒特性就是傳播快，但症狀輕，我們所有的藥品準備足夠，且口服的藥品也陸續進來，我們用輕症分流也執行順利，今天就特地到現場來看，我們減輕醫療的負擔。」

「另外，我們要特別請國人同胞，一方面我們戒慎但不必恐懼，大家配合防疫的作業，尤其證明施打疫苗是很有效的，今天下午會有150萬劑莫德納疫苗再進來，希望國人同胞依照相關的預約等等作業，儘快地施打疫苗，保護自己、保護家人。」

▲行政院長蘇貞昌抨擊國民黨人陸續跑到中國，一再跟中國唱和，如果蔣經國在世的話，會被這種不肖徒子徒孫氣死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲行政院長蘇貞昌抨擊國民黨人陸續跑到中國，一再跟中國唱和，如果蔣經國在世的話，會被這種不肖徒子徒孫氣死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，媒體還詢問蔡總統出席經國七海園區的揭幕典禮，傳出府幕僚原先建議不要出席，總統致詞也引起綠營正反聲浪，傳出有人不滿，包括監察院長陳菊；蘇貞昌認為，政府對於轉型正義的工作會持續來做，來把當年威權統治破壞人民的事實揭露，讓真相給後代清清楚楚知道；而冤枉一定要平反、要補償。同時我們政府也就相關的法案送到立法院，也都進行相關的工作，這都會持續進行。

「國民黨人一再要稱頌蔣經國先生，其實最最重要是蔣經國在世時，一再地、堅決地反對跟共產黨談判，絕對不跟他妥協，現今的國民黨人卻陸續跑中國，一再跟中國唱和，如果蔣經國在世的話，會被他這種不肖的徒子徒孫氣死。」

至於綠營立委說福島食品需要速戰速決，蘇貞昌強調，「政府對於國民食安嚴格把關、絕不放水、絕不打折，我們都會依據科學證據，同時我們政府會加強各方面，為民眾的食品安全把關，不只是國際食品，國內的食品也一樣。但臺灣是以貿易立國，我們要走向國際，我們大家也都經過這次公投，非常清楚地，我們都要依據國際的標準，遵守國際的規則，政府也都會這樣來做。」

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