驚！水溝出現一隻手喊救命　男上山採藥抗疫受困警及時解困

▲桃園市高齡92歲褚姓老翁23日下午上山採藥，卻不慎摔倒跌落路旁水溝，員警巡邏經過趕緊扶起，裹上毛巾後送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高齡92歲的褚姓老翁，23日下午獨自上山採集草藥，欲自製抗疫保健中藥，返家途中疑似體力不濟摔倒，滑落至路旁山溝無力起身頻頻哀鳴，正好蘆竹警分局員警巡邏經過發現後趕緊救起褚姓老翁，所幸僅受到擦傷，意識清醒但混身泥濘頗為狼狽，趕緊找來救護車送醫治療，並通知家人到院照顧。

▲高齡92歲褚姓老翁23日下午上山採藥卻不慎摔倒跌落路旁水溝，員警巡邏經過為其披上毛巾保暖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局南崁派出所所長李嘉銘與警員張國鋒2人於23日下午4時30分巡邏經過蘆竹區六福一路195巷附近，發現路旁水溝中有人伸手呼救趕緊下車查看，高齡92歲的褚姓老翁渾身泥濘，瑟縮在水溝中無力起身，由於天候濕涼且低溫，員警擔心老翁身體不適趕緊扶起，並披上毛巾保暖，緊急打電話給119請求送醫治療。

▲高齡92歲褚姓老翁23日下午上山採藥，不慎摔倒跌落水溝，巡邏員警與路人協助扶起，並通知消防人員協助送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，褚姓老翁23日中午吃過飯後獨自出門，前往蘆竹區六福一路地區樹林裡採集草藥，想自製COVID-19預防保健中藥給家人與自己服用。但在返家途中卻因下坡角度較大，一時不慎腳滑跌落水溝。所幸經過消防局救護人員到場後檢視傷勢，僅腿腳處有擦傷，意識還算清醒，送醫治療後並無大礙，員警並通知家人到院照顧。

蘆竹警分局呼籲，家中有長者住戶，應避免讓其獨自外出，並應注意行動安全，避免發生類似意外釀成悲劇。

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