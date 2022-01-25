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快訊／桃園一日採檢7679人！結果出爐

▲▼0125鄭文燦。（圖／翻攝自臉書）

▲鄭文燦。（圖／翻攝自臉書）

記者沈繼昌、 林昱萱／桃園報導

新冠肺炎疫情升溫，本土案例接連增加，而桃園市長鄭文燦於25日上的防疫會議上也針對疫情概況進行說明。鄭文燦表示，昨天針對遠雄自由貿易港區採檢2619人，全數皆為陰性。

鄭文燦表示，昨天採檢的部分主要是貨運站、快遞區、物流區，2619人全數都是陰性，還有一些需要採檢。此外，鄭文燦也表示，24日11個社區採檢站，採檢4325人全數都是陰性，而針對南崁廠的735人採檢，採檢結果也全為陰性。

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