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蔣萬安參選北市政見曝　最大勁敵陳時中

蔣萬安（左）勤跑基層，日前與會計師公會共同舉辦贈米活動，關懷弱勢。（翻攝蔣萬安臉書）

▲蔣萬安（左）勤跑基層，日前與會計師公會共同舉辦贈米活動，關懷弱勢。

圖文／鏡週刊

國民黨立委蔣萬安參選台北市長箭在弦上。本刊調查，蔣積極走訪地方、鴨子划水已一段時間，除了密集拜會地方議員及政媒圈等人士，凝聚戰鬥團隊外，另一方面也已為農曆年後的選戰策略預作鋪排，將以「後疫情時代」為主軸，拋出市政願景及政見，作為參選的起手式，大有與衛福部長陳時中較勁的意味。藍營內部也評估，目前蔣萬安最大的勁敵就是陳時中，地方已喊出「抗中（陳時中）保台（台北市）」等口號，盼黨中央儘速通過提名辦法，徵召蔣萬安參選市長，及早與議員布局首都之戰。

▼蔣萬安近日在萬華區設立心理及法律諮詢服務據點，被解讀與陳時中在防疫上隔空較勁。

蔣萬安近日在萬華區設立心理及法律諮詢服務據點，被解讀與陳時中在防疫上隔空較勁。（翻攝蔣萬安臉書）

本刊調查，蔣萬安宣布參選台北市長已箭在弦上，近日更密集與地方議員及政媒圈人士會面，私下也已鬆口將在農曆年後正式宣布參選。知情人士告訴本刊，蔣去年為市長選戰成立的社團法人跨領域創新協會，目前正在籌備論壇及政策白皮書，規劃在春節後邀集專家學者針對「後疫情時代」及「氣候變遷」等議題，從市政角度出發進行討論，「這也是他的參選起手式！」

▼有意投入台北市長選戰的黃珊珊，近日也積極搶曝光，21日走訪年貨大街。

有意投入台北市長選戰的黃珊珊，近日也積極搶曝光，21日走訪年貨大街。

藍營人士透露，蔣萬安對台北市的發展願景已有初步構想，私下也多次提到，要當一位縣市首長，特別是首都市長，除了要大力推動建設，更要有創新服務的思維，以及帶領台北市拓展國際能見度的能力。

但隨著本土疫情再起，陳時中曝光度也再次提高，這讓蔣萬安不得不超前部署，將陳時中當作假想敵。本刊掌握，國民黨近日私下對台北市長選戰進行民調，先以藍、綠、白人選互比，勝出者再做對比式民調；結果顯示，民進黨最強人選確實是陳時中，尤其在綠營優勢區如北投、大同等地，均暫時領先蔣萬安，藍營基層因此喊出，必須「抗中（陳時中）保台（台北市）」，盼黨中央儘速徵召，以利後續選戰布局。


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