忘了193cm老公！小隻馬人妻「笑曝翻車照」　4萬人羨煞：超夢幻

▲老公比抽油煙機還高 。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

最萌身高差，翻車了！一名人妻笑虧，日前師傅來家裡裝抽油煙機，依照原PO153公分來做高度調整，結果193公分的老公返家後傻眼了。只見他站在火爐前，視線被抽油煙機遮住，必須彎著腰炒菜，最後乾脆搬來椅子坐著炒，讓原PO笑到併軌，而照片也引來4萬名網友笑歪，「好像在扮家家酒！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》表示，最近家裡廚房換了新的抽油煙機，「結果翻車了，忘記把老公身高算進去。」原PO接著說，笑到不能自己，「#153的我，#193的他。」

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視覺感超衝擊的照片可見，老公身高比抽油煙機還高了一個頭，他還親自示範下廚示意圖，必須膝蓋微彎、彎著背，頭再塞到下方，才能看得清楚火爐與鍋具。最後，老公索性搬了一張椅子，淘氣邊坐著邊炒菜，讓原PO邊笑邊拍下這奇葩一幕。

▲老公乾脆坐著炒菜，讓原PO哭笑不得。（圖／翻攝爆廢公社）

該文章曝光後，引來4萬名網友朝聖，各個紛紛羨煞直呼，「老公有正當理由不用下廚了」、「來到小矮人國」、「妳明明就故意計算好的，這樣以後清潔油煙機就是老公的工作了」、「太過分了吧坐著炒菜」、「好夢幻的身高組合」、「完美設計，老公完全不會吸到油煙」、「好像在扮家家酒真好玩」、「40公分爆萌身高差，以後老公只有洗碗的份了」、「今年最好笑沒有之一了」、「不說還以為來到美髮院」。