被要求辭職顧婆婆「拒絕就是不孝」　人妻霸氣給2條路！尪服軟了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻日前心寒表示，婆婆手術在即，老公竟要求她辭掉工作，專心照顧老人家，對於先生一副理所當然的態度，甚至脫口「不願意就是不孝」，最後她提出兩折衷方案，讓對方不得不妥協，被網友一面倒讚爆。

女網友在匿名公社提到，「聽說婆婆生病了即將動手術，我和丈夫馬上向各自的公司請假，南下去探望她，後來北上時，老公說，『老婆，媽會生病住院就是因為缺人照顧，妳辭職來照顧媽吧！』看著他提要求時那麼理所當然，我感到無語。」

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於是，人妻提出兩條路給他選，「第一我離職可以，你照我現在的薪水，每個月全額給我，我就辭職；第二則是請看護，費用你出7成我幫忙出3成。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xframe）

聞言，丈夫詫異直呼，「本來照顧婆婆就是媳婦應盡的義務，妳不願意就是不孝。」而她則霸氣反擊說道，「請問她是生我還是養我了？拜託搞清楚，我是你老婆，我要帶孩子還要上班補貼家用，更不是你花錢請來的看護。我並不欠你家的。請你自己看著辦吧！」最終，原po老公無可奈何，只好選第二方案。

對於先生的說法，網友們也不以為然，紛紛回應「什麼叫照顧婆婆是媳婦的義務？真是把孝道外包的徹底啊」、「超級對，自己的媽媽自己顧，為何要丟給別人顧」、「還好我婆婆保險買好買滿，不用擔心錢的問題」、「他沒兄弟姐妹嗎？還要白白出3成」、「你老公真的豬隊友」、「怎麼有這種老公？他是獨子嗎」、「這老公只能說自私到爆，親媽都不顧了，喊什麼孝不孝」。