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老公弟媳曝8點親密舉動　瞞妻鎖房間「自己來」！網狂喊好噁心

▲▼ 情侶合照 。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲原PO列出老公和弟媳的相處方式，透露許多不尋常之處 。（圖／取自免費圖庫xFrame）

記者張靖榕／綜合報導

一名女網友表示結婚3個月，卻發現老公和之前同住的弟媳相處方式很不尋常，一共列了8點讓她不舒服的舉動，甚至還抓包老公在弟媳的房間裡「自己來」，讓原PO直呼真的非常不舒服，因此求助網友「是我想太多、太小氣嗎？」網友則一面倒表示「好噁心」、「這我完全不能接受」。

原PO表示和先生結婚後與公婆同住，但在結婚前先生除了和爸媽同住外，家中還有弟媳與2個姪子，弟弟則因為工作關係與弟媳分隔兩地，「弟媳在小孩上幼兒園前一直是跟公婆、我先生住在一起，有點類似我先生承擔了很多他弟弟該盡的責任。」後來弟弟與弟媳搬到外面居住，只在放長假時會回來住，讓公婆看孫。

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原PO表示先生無意識中和弟媳的一些肢體碰觸會讓她感到不舒服，詳列了8點。

1.跟弟媳講悄悄話靠很近
2.有一次要講話從後面拍弟媳的後背（靠近後頸的地方）
3.私下都會聊line（但內容我從來不知道）
4. 如果弟媳穿胸口有字的衣服，先生會看然後還唸出來
5.大家都在家時候，換衣服褲子不關門
6.一次弟媳身體不舒服，他差點開口要陪她去看急診（但明明人家先生也在）
7.我掛心臟科的門診，他不記得我跟他說的。卻記得之前弟媳心悸不舒服

最後一點則是弟弟和弟媳因為小孩關係分房睡，所以弟媳有自己的一間房，原PO表示最近家中整修關係，把東西暫時都移到弟媳房間裡，一天早上她在家裡找不到老公，要打開弟媳房間門赫然發現老公反鎖在裡面，「問了才知道，先生在弟媳房間裡自己來。」

原PO感到非常不舒服，但又擔心是自己過度聯想，「真的很苦惱...甚至覺得自己的先生根本不愛自己了...」她接著表示，發文當天2021年12月29日是她和老公結婚滿3個月，「送我這個禮物，真的謝謝了，呵呵...」

網友都覺得原PO老公太過分，「太明顯了，完全無法接受」、「誰會跟自己妹妹這樣啊，而且跑去弟媳房間打手槍到底什麼鬼」、「我點一首歌給你先生，像天堂的懸崖」、「第8點超噁心」、「綠光罩頂，還不打算離嗎」、「多的是，你不知道的事」、「請問...我有個大膽假設問題，請問弟媳的孩子跟你老公像不像？」

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