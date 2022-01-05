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婆婆洗臉讀私大「尪幫腔嗆重讀」！人妻大反攻：拿到國立碩士了

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲婆婆直呼沒聽過原PO畢業的私大，還自豪「我兒子是國立碩士喔！」（示意圖／CFP）

網搜小組／鄺郁庭報導

這結局實在太療癒！有人妻日前投稿《靠北婆婆2.0》，說她想起第一次跟婆婆見面的時候，當時婆婆問「哎呀～妳讀哪間學校畢業的啊？」她就誠實回，自己是淡水某間有名的私立大學畢業的，卻被婆婆跟先生狂洗臉。結果這一洗，她因此拿下國立碩士學位，「終於可以說再見了！」讓其他人不禁拍手叫好。

這位女網友回憶道，記得第一次見面時，婆婆就問她「哎呀～妳讀哪間學校畢業的啊？」她就報上校名，結果卻被回，「我沒有聽過耶！在哪裡啊？我們家小孩我都栽培讀到國立大學耶！我兒子是國立碩士喔！」

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沒想到，先生沒為她緩頰就算了，還補了一句，「誰叫妳要讀私立大學，要不要趁年輕回去讀？至少要跟我同一間大學喔！」原PO忍不住用hashtag開酸，「#既然這樣，當初找北一女、台大畢業，又可以當家庭主婦的女生當媳婦就好啦呵呵呵！」並貼出讓人覺得超療癒的神發展，「#202101拿到國立碩學位，終於可以說再見了。」

▲▼情侶,夫妻,吵架,道歉。（圖／翻攝自pakutaso）

▲人妻最後也拿到國立碩士學位。（示意圖／Pakutaso）

看到原PO靠自己洗臉婆婆，其他網友都直呼痛快，「那阿姨妳哪間學校畢業的」、「趁早分開吧！在這種『眼高手低』的家庭，就算妳嫁過去，也不會幸福的」、「趕快跑吧！這種家庭也不要嫁進去，妳會很辛苦」、「唸國立大學又怎樣？會賺錢又肯努力比較重要啦」、「學歷好的女生也不一定會看上他兒子。」

更有人則是忍不住狂鞭白目先生，「我只會回老公那句話『私立又怎樣？你還不是看上我』」、「這種男友還能變老公（好有勇氣」、「所以？國立碩士保證就斷奶了嗎」、「怎麼連自己挑的老公也這樣說」、「妳怎麼會想跟他結婚？」

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