旗津修造船廠區接觸風險　高市簡訊通知逾1800人採檢

▲高雄市長陳其邁坐鎮管控疫情。（圖／高雄市政府）

文／中央社記者曾以寧高雄24日電

高雄市政府表示，近期高雄COVID-19個案傳染途徑多與港區及旗津區造船、修船廠區高接觸風險相關，將發細胞簡訊通知有接觸風險者共1800餘人採檢；並繼續開設7社區篩檢站。

高雄市政府衛生局今天晚間發布訊息表示，已匡列所有自12日起有進出、或曾到過旗津造船廠、修船廠區，或接觸相關風險的民眾或工作人員，共約1800餘人，將發細胞簡訊至個人行動電話，請民眾務必攜帶健保卡依指示時間地點前往採檢；違者將依傳染病防治法處理。

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高市府說明，收到細胞簡訊通知的民眾，將須進行3階段採檢，在PCR採檢3天後，需再採一次PCR，3天後再進行快篩。衛生局並提醒，接獲簡訊的民眾應加強注意身體健康情況。

此外，衛生局也宣布明天繼續開設7個社區篩檢站，呼籲在旗津區工作、居住的民眾，以及與確診者足跡重疊者前往篩檢。

篩檢站包括，前鎮漁港西岸碼頭、小港臨海新村漁港辦公室旁、高雄市政府前鎮漁民服務中心自上午9時到中午12時、下午1時30分到傍晚5時；及旗津廣濟宮、旗津福壽宮、旗津醫院、高科大旗津校區自上午9時到中午12時、下午1時30分到下午4時30分、晚上6時到9時。

對於10日至19日期間曾進入中島碼頭區，及19日曾進入118、119碼頭區的民眾，衛生局表示，請盡速在上午9時到中午12時、下午1時30分到傍晚5時期間，到34號碼頭管制站、36號碼頭、55號碼頭管制站進行採檢。

衛生局說明，因應高雄市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情社區風險增加，分析近日新增高雄港個案傳染途徑均與港區及旗津區造船、修船廠區高接觸風險相關，其作業型態及空間複雜、工作人員流動交錯，因此採取擴大匡列篩檢方式，以確保社區傳染風險無虞。

高雄市長陳其邁今天下午在防疫記者會上也說明，採3次檢驗是因為遭傳染後馬上驗不一定能驗得出來。