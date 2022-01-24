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高雄爆海量足跡！家樂福9門市、漢神2館砸重本　每日閉店清消

▲▼家樂福高雄地區九家量販門市砸防疫重本，美日閉店大清消並配合五大防疫措施。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲家樂福高雄地區九家量販門市砸防疫重本，每日閉店大清消並配合五大防疫措施。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市爆發港埠群聚，截至24日已累計50例，也讓高雄多家百貨商場頻爆足跡。高雄百貨龍頭漢神率先宣布砸下防疫重本，即日起每天閉店後大清消，避免政府宣布足跡時才得應變。家樂福也表示，高雄地區九間量販門市防疫再升級，每日閉店後自主消毒搭配五大措施，呼籲消費者也盡量一站式購足減少出門機會。

▲確診者曾逛街，高雄漢神百貨大清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲確診者曾逛街，高雄漢神百貨大清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

漢神百貨今表示，因新型新冠病毒傳染力高，有鑑於漢神百貨以及漢神巨蛋為高雄消費者逛街、購物的首選之地為使消費者有更安全的環境，公司討論後決定增加清消預算，於每日閉店後都進行大消毒。

▲▼高雄出現海量確診足跡，漢神巨蛋多次上榜。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄出現海量確診足跡，漢神巨蛋多次上榜。（圖／記者許宥孺翻攝）

漢神指出，因應Omicron病毒再更強化對應措施，漢神決定即日起每日閉店後大消毒，及營業時間進行不間斷清潔殺菌，取代之前每週一次大消毒，及營業時間定時清潔殺菌之作業。據此，不僅可以保護每位消費者及員工，亦可避免一旦政府公佈確診者的足跡時，臨時因應清消之困擾。事先防範未然，務必為每位顧客及員工做到最嚴格的把關。

▲▼家樂福高雄地區九家量販門市砸防疫重本，美日閉店大清消並配合五大防疫措施。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼家樂福高雄地區九家量販門市砸防疫重本，每日閉店大清消並配合五大防疫措施。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼家樂福高雄地區九家量販門市砸防疫重本，美日閉店大清消並配合五大防疫措施。（圖／記者許宥孺翻攝）

家樂福高雄地區隨後也宣布，鼎山、愛河、成功、澄清、光華、楠梓、新楠、鳳山、五甲等九間量販門市，自主升級過年期間防疫五大措施，包含「每日閉店清消、收銀線防護措施、收推車消毒、專人清消觸碰熱點、強化入口防疫管理」，著重人性化且貼心的防疫措施，並鼓勵民眾一站購足減少出門機會，提供給所有消費者及員工安全的消費及工作環境。

家樂福指出，高雄九間量販門市，員工在店面閉店後進行全店的清消，強化店面把手、商品區、置物櫃、服務台等區域，如24小時門市則以深夜2點至4點時間顧客較少的時候進行清消。為避免收銀線的交互感染，收銀線採逐個客戶消毒，員工將在結帳完畢後，提供明顯告示，以酒精擦拭收銀線的輸送帶區域。收銀線及藥妝櫃台裝上防護門簾，防護購物更安心。

▲▼家樂福高雄地區九家量販門市砸防疫重本，美日閉店大清消並配合五大防疫措施。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼消費者觸摸熱點不定時消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼家樂福高雄地區九家量販門市砸防疫重本，美日閉店大清消並配合五大防疫措施。（圖／記者許宥孺翻攝）

手推車為賣場內消費者長時間使用的器具之一，高雄地區門市將使用過後的手推車，以酒精槍全面將把手、手推車欄杆消毒，確保消費者皆使用經消毒完成的手推車。各店派專組人員巡視手扶梯、電梯按鈕，賣場冷凍/冷藏冰箱把手，顧客體驗區或樣品等，熱區不定時消毒。

此外，入口處因應人潮，每店加派人手強化實聯制、酒精消毒的防疫管理，提供自動偵測體溫，超過37.5度會自動通知，通關更快速，超大實聯制海報，拉長距離，避免人潮聚集。同時將筆、手提籃等消費者接觸物品進行不定時消毒。提供一次性的手套讓民眾自行取用，降低交互觸摸商品的風險。

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