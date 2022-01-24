Omicron死亡率僅Delta的1／5！南韓6人病歿　接種3劑染疫者破千人

▲南韓國內已有9860人感染Omicron病毒。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

新冠肺炎變種病毒Omicron於上周（1月17至23日）在南韓的檢出率為50.3%，成為新冠疫情的主流病毒株，疾病管理廳長鄭銀敬今（24）日下午首度公佈相關研究數據，指南韓國內目前有6人死於Omicron病毒、11人感染Omicron病毒演變至重症，而Omicron病毒的致死率僅為Delta病毒的5分之1。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《News1》，南韓防疫當局從國內感染Omicron病毒、Delta病毒的患者中進行數據分析，發現Omicron病毒致死率為0.16%，僅為Delta病毒致死率0.8%的5分之1，不過卻仍略高於流感的致死率0.1%。

然而鄭銀敬也警告，雖然國外報告顯示Omicron病毒擁有高傳染力、低死亡率，然而一旦高風險族群患者增加，則演變至重症、甚至死亡的規模恐隨之擴大。

目前南韓國內的Omicron病毒感染者約有9860人，其中完整接種2劑新冠疫苗的感染者為最多，占4774人、未接種疫苗者則占3624人、僅接種1劑疫苗者則為208人；另外，接種第3劑疫苗後仍確診感染Omicron病毒的患者為1254人。

南韓Omicron病毒重症病例中，70多歲者占5人、80歲以上者為3人、60多歲者為1人、40多歲者為1人、未滿10歲者為1人；至於Omicron死亡病例中，80多歲者為2人、90多歲者為1人、70多歲者為1人。

另外，根據韓媒《YTN》報導，南韓防疫當局決定從26日起將Omicron的病毒特性反映至防疫策略上，將完整接種2劑疫苗確診者的隔離天數從10天縮減至7天，未接種者與僅接種1劑疫苗的確診者則仍維持10天；而若被歸類為確診者的密切接觸者，如果已接種2劑疫苗，則可免除隔離，未接種者則須隔離7天，不過第6至7天則須一併接受PCR篩檢。

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