新北表揚績優農漁會　侯友宜：感謝農漁友辛勞付出

▲五股區農會獲得第二屆十大綠色照顧「綠色照顧潛力獎」。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局於24日舉辦「績優農漁會及農漁民表揚典禮」，邀請市長侯友宜到場頒贈匾額及紀念畫給予25家農會、5區漁會及優秀農漁民。特別聘請復興商工金手獎得主青年設計師李浩丞與設計團隊操刀，以新北豐富農漁意象設計匾額，並為得獎農漁民繪製個人紀念畫，期勉各農漁會及農漁民在新的一年持續為新北農業打拚。

農業局表示，2021年度農業金融體系最高榮譽「農金獎」，新北市24家基層農會就有13家獲獎，其中中和地區農會更榮獲營運卓越獎甲組特優、人才培育及永續發展獎特優「雙特優」；汐止區農會也獲得數位金融推廣獎特優、農業金庫策略合作獎特優，亦是「雙特優」，全國唯二農會雙特優獎落新北，堪稱全國農金楷模。另外，五股區農會透過開設高齡者多元課程，獲得農委會第二屆十大綠色照顧優良典範「綠色照顧潛力獎」，深坑區農會則獲得衛生福利部第七屆社區金點獎「金點之星」，肯定其推動農村社區長期照顧功不可沒。

▲三峽農會總幹事張永巨獲選100MVP百大經理人，是全國唯一農會總幹事獲選百大經理人行銷創新獎。

績優農漁民部分，三峽區農會總幹事張永巨開創「鮮農直賣所」品牌、推動農業創生、並輔導成立青農分會，榮獲2021百大MVP經理人。汪汪地瓜園賴家華選用台農57號地瓜製成地瓜薄片，保留地瓜的甜味及香味、東成茶葉蘇育裕、林奕慧以坪林在地產銷履歷的茶葉開發包種抹茶爆米花與蜜香紅抹茶爆米花，皆獲得第七屆農村好物。另外，金瓜三號蔡威德推出茶山禮盒，榮獲德國2021紅點產品設計獎，石碇青農葉家豪「菇蕈農創」榮獲國際社會投資報酬率SROI認證，新北市養豬協會理事長李當期110年防範非洲豬瘟及口蹄疫有成，守護新北養豬產業。

侯友宜指出，市府輔導11區農會的超市、營業據點及線上平台發揮都會區高消費實力，持續供應優質、安心農漁產品，讓消費民眾能夠選購產地直送當季的美味，創造農會、農民及市民的三贏局面。去年年中疫情影響農產品通路及銷售，農會也配合市府「美味農業得來速」電商平台，串接新北好茶、農村好物及新北健康三寶等品牌，讓農產供銷不間斷。

▲績優農漁民畫作聘請復興商工金手指得主青年設計師李浩丞操刀設計。

侯友宜表示，2021年新北農漁業表現亮眼，市府將秉持「健康大，創造大眾健康」理念，建立消費者信賴的健康農產品牌、打造友善從農從漁環境、並且推動共融公園、城市綠美化，提供都會心靈療癒，共創身心及環境的三大健康。新的一年，市府一定與農漁會、農漁友一起為新北農漁業打拼，續創新北農業輝煌佳績。

▲新北市30區農漁會，推出豐富的農漁產品及禮盒。

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