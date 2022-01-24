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全台農漁會年貨禮盒　板橋農會消費滿5000送200抵用券

▲全台農漁會年貨禮盒 板橋農會消費滿5000送200抵用券。（圖／新北市農業局提供）

▲全台農漁會年貨禮盒，板橋農會消費滿5000送200抵用券。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為迎接農曆新年，新北市板橋區農會活力超市推出年貨禮盒專區，即日起到1月28日以台灣在地農產好物，舉辦年貨大街展售，現場不只販售新北小農綠竹筍、貢寮鮑、石門肉粽等，也有台東釋迦、新社香菇及新埔柿餅等當地產品，此外，現場消費滿5000元，還可憑發票兌換200元超市抵用券，滿1000元還能抽888元的農遊券。

板農活力超市至1月28日前，以台灣在地農產好物為主軸，於超市前廣場舉辦年貨大街展售活動，除了近捷運板南線府中站1號出口，交通便捷、環境舒適，商品更首重安心健康與在地優先，現場不只販售新北小農綠竹筍、貢寮鮑、石門肉粽、青農茶葉等在地農特產品，也有臺東釋迦、新社香菇及新埔柿餅等多項當季農漁特產任君挑選。

▲全台農漁會年貨禮盒 板橋農會消費滿5000送200抵用券。（圖／新北市農業局提供）

▲板橋農會年貨大街販售臺東釋迦。

超市年貨專區也提供台中區農會烏魚松禮盒、大甲區農會芋香餅禮盒與澎湖區漁會干貝醬禮盒等全臺各地農漁會精選禮盒，送禮自用兩相宜，檔期內累積消費滿5000元還可憑發票兌換「200元超市抵用券」1張，可累計贈送，此外單筆消費滿1000元還可抽農遊券888元，歡迎大家來尋寶賺回饋，歡喜迎新年！

板橋區農會理事長郭進源表示，板農活力超市希望在協助農友、服務市民的理念之下，提供一個當季農特產品、應景年節商品的年貨採買平台，因此規劃年貨市場檔期活動，讓產銷兩端在歲末年關都能有所滿足與收穫，目前超市及年貨大街都已落實戴口罩、消毒、量額溫及實聯制等防疫措施，敬邀各位舊雨新知來體驗現代難能可貴的農特產年貨市場。

▲全台農漁會年貨禮盒 板橋農會消費滿5000送200抵用券。（圖／新北市農業局提供）

▲板橋農會販售在地小農綠竹筍。

農業局長李玟表示，農會超市所有商品都必須經過嚴格品管才能上架販售，保證都是新鮮又健康，歡迎大家到農會辦年貨，一起推廣綠色消費，支持有機、友善及在地農產，降低碳排放，創造健康好生活。最後農業局提醒大家，外出購物務必戴上口罩，並保持社交安全距離，做好防疫措施，一起平安過好年。

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