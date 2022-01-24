春節9天接種莫德納、BNT　新北「機動接種站」時間、地點一次看

記者徐政璿／台北報導

新冠肺炎本土疫情再起，桃園、高雄成為Omicron入侵的重災區。新北市長侯友宜今（24日）指出，目前新北疫情穩定，春節期間在中和環球商場開設「機動接種站」，提供莫德納或BNT疫苗，從1/27開始到1/30（小年夜），除夕、初一休息，接著2/2到2/6（初二到初六），一共9天，天天提供1千個名額，接種1、2、3劑皆可。





▲新北開設疫苗機動接種站。（圖／新北市府提供，下同）

侯友宜表示，新北市今沒有新增確診個案，昨天公布的蘆洲個案，經過疫調擴大匡列採檢，目前匡列20人採檢結果都是陰性，持續密切監測，感染源需要進一步調查釐清。因應這波疫情，新北持續在「擴大篩檢」、「疫苗接種」、「醫療量能」、等方面加強整備。

在「擴大篩檢」部分，侯友宜指出，社區篩檢站1/3~1/23共篩檢了1萬4千444人，全部都是陰性。目前新北共有31處篩檢站，春節期間呼籲民眾做好自我健康監測，若有疑似症狀或有足跡接觸史，可以先利用家用快篩試劑自篩，快篩試劑在便利商店、藥妝店都可以找得到，大家可以多利用。

在「疫苗接種」部分春節期間在中和環球商場開設「機動接種站」，提供莫德納或BNT疫苗接種服務，服務時間從1/27開始到~1/30（小年夜），除夕、初一休息，接著2/2到2/6（初二到初六），一共9天，天天提供1千個名額，接種1、2、3劑都可以。

至於「醫療量能」部分，因應Omicron病毒快速傳播，新北醫療量能已經提早整備，目前專責病床已經擴大開設增加到455床，（含ICU 37床） ，其中191床及15床ICU供兒科病床使用。同時，新北也徵用防疫旅館轉型設置泰山集中檢疫中心，共有168間房，今起開始做為收治無症狀及輕症個案使用，讓輕重症達成分流，以避免醫院承載過大壓力。