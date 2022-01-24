場舍環保創意無限　台東泰源收容人：原來我也可以拿筆寫詩

▲台東泰源技能訓練所舉辦春節場舍環保創意布置競賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東泰源技能訓練所舉辦春節場舍環保創意布置競賽，利用保特瓶、草蓆、棉被、紙箱、保麗龍、沙拉油桶等資源回收物，發揮創意進行場舍布置，藏頭詩、觀音像、孔雀、鳳凰、山水畫、象徵虎年之老虎意象造景等，展現出收容人創意無限。

各場舍無不卯足全力，使出看家本領，發揮精湛的技術與巧思，沒有讓圍牆束縛想像力及巧手，讓原本單調嚴謹之環境，增添不少年節的氣息。其中1位無期徒刑葉姓收容人擅長藏頭詩，以該所所長及各科室主管名字提藏頭詩貼於場舍內。葉姓收容人表示，「年少不會想，過去種種沒法重來，出監日子遙遙無期，自己目前心情平靜踏實，未曾想過以這些人家所說的藏頭詩來表現，感謝長官給予機會，讓我知道原來我也可以拿筆寫詩，希望這些藏頭詩及觀音像畫像讓大家平安渡過這一波疫情。」

▲台東泰源技能訓練所舉辦春節場舍環保創意布置競賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

泰源技能訓練所所長林振榮表示，「收容人雖暫時無法與家人共度春節，希望藉場舍環保創意布置，讓他們同樣能感受到春節的氣氛。」收容人的創意及手作能力、表現都獲得好評，能夠充分發揮豐富想像力，透過資源回收材料再利用，以感動的作品，打造出場舍的春節氛圍，也為泰源技訓所帶來新春、溫馨歡樂的氣象。」