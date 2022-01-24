本土疫情升高　台東取消春節發紅包、重啟機場及火車站快篩　

▲台東縣府今再次召開防疫會議，取消春節發紅包活動、重啟機場及火車站快篩站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近期Omicron新型變異株威脅，國內本土確診案例不斷攀升，因應疫情的變化，台東縣政府24日上午由縣長饒慶鈴主持召開今年度第2次跨局處防疫會議，饒慶鈴宣布因人流管控不易，將取消縣府主辦的春節發紅包活動，另外，春節將至，預期將有大批返鄉遊子及來東遊客，會議上宣布重啟台東火車站及機場快篩站。饒慶鈴呼籲民眾踴躍施打疫苗，強化自身疫苗防護力，也請大家務必做好自主管理，加強個人防疫措施。

饒慶鈴表示，為因應疫情變化快速，即日起取消縣府主辦的春節發紅包的活動；為守護縣民健康，讓來往的遊客及縣民都安心，春節將於1/28-1/31及2/6起再度啟動台東火車站、航空站快篩站，只要依據車票、機票與身分證，即可進行快篩。也呼籲來台東旅遊的遊客及返鄉民眾，可在居住地先行購買「家用快篩試劑」自行篩檢，保護自己也保護家人。會議中，縣長饒慶鈴同時要求相關局處務必加強旅宿及餐飲業者的防疫宣導、督導落實顧客實聯制，針對防疫旅館動線規劃、清潔消毒流程及防疫專車司機防護衣穿著及車子清潔消毒，也必須實施更嚴格的規劃。

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饒慶鈴縣長首先聽取衛生局說明目前疫情的現況及最新的防疫規範、各局處報告取消或延後的活動、會議或行程，以及防疫整備情形。饒慶鈴說，下禮拜開始就是9天春節連假，屆時會有一波返鄉潮，縣府各局處從未懈怠，持續高標準防疫態度，一直提前防備因應，也希望由外地返鄉的鄉親及前來台東旅遊的遊客，務必做好自主衛生管理，避免造成疫情傳播，保護自己也保護他人，相關疫情資訊也將公布於縣府網站，讓民眾了解防疫措施及政府配套。

另外，為因應本土疫情升高，疫情變化快速，台東縣政府教育處也已公告所屬學校寒假期間最新防疫原則，即日起至2月10日，縣內各級學校畢業旅行延期辦理，校園也不開放民眾露營及入校參訪，以維護師生健康。