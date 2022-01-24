年終大掃除　台東縣府：25日起供民眾免費索取漂白水環境消毒

▲25日起供民眾免費索取漂白水環境消毒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

農曆新年將至，台東縣政府鼓勵年節前請民眾一起來年終大掃除，民眾如有漂白水消毒需求，可自備容器於1月25日至28日早上8點30分至12點、下午1點30分至4點30分，前往當地公所清潔隊或台東轉運站前廣場索取，一起迎接亮麗、乾淨的新年。

縣長饒慶鈴表示，今年春節連假長達9天，為服務全體縣民，特別安排於春節前5天加強垃圾清運服務。並於1月31日除夕夜，考量民眾大掃除需求，清潔隊員犧牲與家人團聚時間，請各公所清潔隊加班，針對各清運路線加強收運。除了自主清掃外，希望民眾也要養成不隨意丟棄垃圾、口罩及菸蒂的好習慣，一同來維護良好的生活環境。

另外，春節年假期間預估台東將會湧入許多旅遊及返鄉人潮，為讓返鄉鄉親、遊客有舒適乾淨整潔安全的環境，縣府將持續在各旅遊服務中心、大眾運具及場域、公廁等強化清潔消毒工作，讓民眾安心過好年，也呼籲民眾務必落實防疫措施，帶口罩、勤洗手、保持社交距離，做好自身防護。

環保局也提醒民眾年終大掃除如有汰換家中老舊家具、家電等大型廢棄物，需協助載運，可先與所在地的清潔隊聯絡，將安排專車依預定時段前往清運，以避免春節前造成預約清運壅塞情形；民眾預約好時間及地點後，再將大型廢棄物搬運到約定地點，切勿私自將大型家具及廢棄物任意堆放、丟棄於道路上，以免造成環境髒亂及影響交通安全。