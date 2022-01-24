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台東攜手高醫首度開設C肝治療門診　達仁鄉邁向全篩全治

▲台東攜手高醫首度開設C肝治療門診，達仁鄉邁向全篩全治。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東攜手高醫首度開設C肝治療門診，達仁鄉邁向全篩全治。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為讓偏鄉C型肝炎患者就近看診、推展篩檢治療一條龍，台東縣政府自去年8月起與高醫合作，在台東縣達仁鄉衛生所開設C肝治療門診，24日在台東縣達仁鄉衛生所舉辦在地「全篩全治」分享會。縣長饒慶鈴表示，台東積極提升偏鄉全面篩檢及在地治療，去年達仁鄉開設C肝門診，不但篩檢也進一步治療，為全縣首創的篩檢治療一條龍模式，目前達仁鄉年滿40歲以上住戶篩檢涵蓋率高達86%，目標2年內全鄉清零消除C肝，未來也將全篩、全治的模式推展至縣內其他鄉鎮衛生所。

今日分享會由衛生福利部衛生福利部國家消除C肝辦公室主任蒲若芳、國民健康署慢性病防治組組長吳建遠、中央健康保險署東區業務組副組長張麗絹、高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言及達仁鄉代表主席劉仁宗、鄉公所秘書、蔡玉玲議員助理、各村村長、衛生所主任高雅英及醫師等人參與。饒縣長特別頒給戴嘉言副院長感謝狀，以及各村長協助推動篩檢感謝狀，戴副院長並頒給4位痊癒個案證明。

饒慶鈴表示，縣府致力於2025消除C肝國家政策，達仁鄉為C肝潛勢4級中高風險鄉鎮，因此縣府積極為達仁鄉尋找外部資源協助，感謝高雄醫學大學一直以來和縣府合作協助偏鄉醫療，包括進駐大武衛生所、支援蘭嶼衛生所等，在高雄醫學大學戴嘉言副院長的全力支持下，110年8月起每月支援1至2診次專科門診，並協助衛生所建置在地全篩全治模式，提供問診、衛教、抽血檢測、腹部超音波檢查、口服抗病毒藥物治療等一條龍服務。

截至目前篩檢出C型抗體陽性者約56人(4.4%)，其中第一批最早用藥4位個案，已完成治療且完全檢測不到C肝病毒，成功痊癒。期許全篩全治的模式，在達仁鄉能全面清除C肝個案，同時未來也將此模式複製到其他鄉鎮衛生所。

衛生局呼籲，只要年滿45歲至79歲終身可免費BC肝炎篩檢一次(原住民40歲至79歲)，符合年齡的民眾可前往成人預防保健的醫療院所、衛生所接受篩檢，早期發現、早期治療。C型肝炎全口服新藥給付條件再度放寬，只要有C型肝炎病毒，健保幫你出20萬，免費提供藥物治療且副作用低，治療成功率達98%，鄉親應善用健保資源，主動積極就醫治療，重拾健康。

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