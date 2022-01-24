　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄公共運輸比照三級警戒　行經疫情爆發區公車防疫SOP曝

▲▼高雄公共運輸比照三級警戒升級，行經疫情爆發區公車防疫SOP曝。（圖／高市府交通局提供）

▲高雄公共運輸比照三級警戒升級，全面強化防疫作為。（圖／高市府交通局提供）

記者賴文萱／高雄報導

因應疫情升溫，高雄市政府交通局今（24）日要求高雄市市公車、捷運、輕軌、渡輪、計程車、YouBike2.0及共享運具等公共運輸系統業者比照三級警戒嚴陣以待，全面強化防疫作為。

近期Omicron病毒疫情持續升溫，為提供市民安全的公共運輸環境，交通局要求全市7家公車業者，比照三級警戒模式，全面提升公車防疫措施。針對車內民眾較常碰觸之驗票機、票箱、扶手、拉桿、座椅等設備，加強清消頻率。車內也張貼防疫海報、實聯制QRCode、公車車頭LED輪播「搭公車戴口罩」標語，加強宣導民眾防疫觀念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄公共運輸比照三級警戒升級，行經疫情爆發區公車防疫SOP曝。（圖／高市府交通局提供）

▲行經長庚、高醫、榮總等12家指定隔離醫院公車路線及疫情爆發區域公車路線，駕駛提供乘客手部噴灑酒精消毒服務，同時車輛加強清消。（圖／高市府交通局提供）

另行經長庚、高醫、榮總等12家指定隔離醫院公車路線及疫情爆發區域公車路線，駕駛將提供乘客手部噴灑酒精消毒服務外，車內也配置酒精供民眾清消使用。為維護正常營運，交通局要求各公車業者實施分流上班計畫，以避免疫情擴散。

高雄捷運、輕軌部分，全線各車站，配置乾洗手消毒劑供旅客使用外，並加強車站跑馬燈及廣播向旅客宣導戴口罩，保持社交距離，及同步加強車站、列車消毒清潔頻率。另於R11高雄車站、R16左營站設置紅外線熱顯儀管控體溫過高乘客。

▲▼高雄公共運輸比照三級警戒升級，行經疫情爆發區公車防疫SOP曝。（圖／高市府交通局提供）

▲請民眾配合搭乘公共運輸工具時，使用手機掃瞄QR CODE進行實聯制登記。（圖／高市府交通局提供）

渡輪部分，則於驗票機原每半小時擦拭消毒水一次，提升為每班船擦拭一次，船舶除了船艙每航班噴消毒水清消之外，樓梯扶手、欄杆及座椅也都加強擦拭消毒，並落實實聯制、戴口罩及量額溫。

交通局指出，為強化春節期間計程車防疫作業，將於左營高鐵車站、南岡山捷運站、高雄、鳳山、岡山、橋頭火車站等人潮聚集地點加強稽查排班計程車戴口罩、乘車期間禁止飲食、乘客避免交談喧嘩，及落實簡訊實聯制等防疫措施。並請計程車相關公、工（協）會、車隊加強宣導及增加車輛清消頻次，以提供安全的搭車環境。

▲▼高雄公共運輸比照三級警戒升級，行經疫情爆發區公車防疫SOP曝。（圖／高市府交通局提供）

▲各家共享運具業者也要配合加強車輛清潔消毒作業。（圖／高市府交通局提供）

針對YouBike2.0公共自行車，交通局責成業者務必於車輛把手、座椅、車機等民眾較常碰觸設備加強消毒清潔作業，且客服中心同步進行密集消毒清潔，以降低疫情傳染風險。

另各家共享運具業者也要配合加強車輛清潔消毒作業，針對使用者會觸碰到的車身處加強消毒，包含安全帽、儀表板、後照鏡、座椅、車輛把手、方向盤、後行李廂、煞車拉桿等；共享汽車也已隨車配置次氯酸水隨身瓶，讓使用者可於用車期間再自行清潔車內環境，讓使用者更安心使用共享運具。

►愛馬仕護唇膏打折了！手刀搶

ET快訊
快訊／納豆驚傳「腦出血」！　送醫開刀急救中
快訊／台61中彰大橋又追撞！　南北全堵了
富盲女戀上外送員「遺囑贈財產」　他等不及先領715萬慘了
烏克蘭將領驚爆「俄羅斯入侵時間點」　與北京有關
張庭神隱1個月現身了？　攜女兒痛哭求原諒
過年包多少給父母？　鄉民一面倒答同金額
北市擴大匡列！這4場域當「桃園西堤處理」　感染源不明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

默沙東口服藥抵台「不考慮廣發診所」　輝瑞過年前到貨可能性高

超商列印多按了7張　天龍大媽「賴皮不付錢」怒噴：你們宜蘭才這樣

她逛全聯買到1元菠菜！再人品爆發搶「這1樣」引暴動：太划算

全台宮廟、各縣市活動「過年異動」一覽！ 台東炸寒單連2年停辦

台南鹽水蜂炮、月津港燈節照辦！黃偉哲：除非疫情急轉直下

YouTube更新「抓到薪水小偷」　整排備註神展開！網朝聖笑了

過年放長假！她計畫「婆家6天、娘家5天」…丈夫威脅：離婚

長榮鳳凰酒店確診女員工足跡曝　2客運+南港轉運站+台北車站

本土疫情升高　台東取消春節發紅包、重啟機場及火車站快篩　

高雄港群聚50例！　陳其邁鼓勵快篩檢：篩一篩好過年

澎恰恰直播亮存摺「已賺3000萬！」　債主們Call in正面槓上「提醒他還錢」

曾是年收300萬王牌業務！小哥哥艾理遭騙 「欠下巨債」跌谷底…街訪翻身

獨／咪妃「熱戀3個月閃嫁」型男老公　掏2克拉鑽戒「無求婚儀式感」：旁邊還是廁所！

軟萌女兒嫌棄爸鬍子讓刮掉　剃後狂告白：你很帥我愛你

泱泱大讚盧廣仲「做男朋友很OK耶！」　兩人台南約會...他羞認：滿心動的！

賺年終！夫妻嗨玩「蒙眼鏟錢」他全槓龜、陸妻連撈爽拿萬元

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

黑狗國道上被撞無助癱倒路中　司機一把抱上車30秒救援成功

隔天要拍戲…「3工作人員吵整晚」 茵芙怒轟：沒公德心！結局超毛

幼柴在家不給抱！去醫院超乖　窩助理姐姐懷裡...打針秒搞定

默沙東口服藥抵台「不考慮廣發診所」　輝瑞過年前到貨可能性高

超商列印多按了7張　天龍大媽「賴皮不付錢」怒噴：你們宜蘭才這樣

她逛全聯買到1元菠菜！再人品爆發搶「這1樣」引暴動：太划算

全台宮廟、各縣市活動「過年異動」一覽！ 台東炸寒單連2年停辦

台南鹽水蜂炮、月津港燈節照辦！黃偉哲：除非疫情急轉直下

YouTube更新「抓到薪水小偷」　整排備註神展開！網朝聖笑了

過年放長假！她計畫「婆家6天、娘家5天」…丈夫威脅：離婚

長榮鳳凰酒店確診女員工足跡曝　2客運+南港轉運站+台北車站

本土疫情升高　台東取消春節發紅包、重啟機場及火車站快篩　

高雄港群聚50例！　陳其邁鼓勵快篩檢：篩一篩好過年

索尼克上市30週年…Project Sonic ‘22啟動　3作品資訊曝光

台南市成立體育局　黃偉哲：體育發展寫下新里程碑

直播／最華美的DIOR長這樣！1／24晚上　讓高級訂製服療癒人心

Aston Martin「最強休旅」再度預告　動力看齊DB11、DBS

台南校園防疫不鬆懈　落實防疫5措施維持寒假實體活動

國發會：110年公共建設達成率95.65%　近14年來表現最佳

專家揭2022年正財位「居家布置4重點」！　花瓶放銀行招財水

高市確診病例台南市匡列對象採檢全陰　台南火車站等處分送居家快篩試劑

默沙東口服藥抵台「不考慮廣發診所」　輝瑞過年前到貨可能性高

快訊／納豆驚傳「腦出血」送醫開刀急救！　2周前才剛過41歲生日

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

生活熱門新聞

桃園、高雄宣布：有1症狀就醫強制採檢

本土爆發升三級？醫憂「這3行業」遇斷崖式衝擊

最新本土確診地圖曝　遍布7縣市

趁大掃除斷捨離！命理專家曝9大必丟物

「立陶宛萊姆酒」來台貴3.6倍！網傻：世界大盤子

她穿小可愛打第三劑！發抖「被注射」12秒影片讓網超暈

周末本土衝破百例　3招查「我家附近有無足跡」

婆婆怕封城　急討萬元紅包「明早就要看到匯款」！

今轉雨！年假全台變天時間曝　下波強冷空氣探10度

2022「大破財」4生肖！專家：當心被騙光

快訊／高雄足跡爆量！夢時代、全聯入列

今本土15例、境外36例！

即／桃園再增21處足跡！

醫揭Omicron「4個超級特質」！釀本土大爆發

更多熱門

相關新聞

陳其邁說重話：餐廳沒實聯制禁內用

陳其邁說重話：餐廳沒實聯制禁內用

高雄市爆發港埠群聚，今（24）日再增8例，目前累計50例。對此，高雄市長陳其邁表示，目前確診者多為匡列對象，社區民眾為0，說重話強調稽查餐廳實聯制是玩真的，假如輔導沒改善將不得提供內用。另外，他也解答，目前並未強制要使用隔板，但假如有是最好，最後呼籲，吃尾牙時如果要走動一定要戴口罩。

即／高雄港雜貨店母子確診！足跡公布

即／高雄港雜貨店母子確診！足跡公布

高雄+14！46處足跡爆炸大清消畫面曝

高雄+14！46處足跡爆炸大清消畫面曝

高雄染疫新住民「感染源不明」　生活單純

高雄染疫新住民「感染源不明」　生活單純

高雄高科大生「感染源不明」　活動史曝光

高雄高科大生「感染源不明」　活動史曝光

關鍵字：

高雄防疫高雄公車高雄確診

讀者迴響

熱門新聞

台北女灑738萬！15個愛馬仕全是假貨

《全明星3》黃沐妍：MVP亂頒！網友怒出征

百萬網紅2年前賣年菜「結果臭酸」！

快訊／國1「2大車追撞」噴對向　紫爆回堵7公里

桃園、高雄宣布：有1症狀就醫強制採檢

本土爆發升三級？醫憂「這3行業」遇斷崖式衝擊

最新本土確診地圖曝　遍布7縣市

快訊／北市公布「高風險4場域」皇池溫泉上榜　急尋確診足跡重疊者

趁大掃除斷捨離！命理專家曝9大必丟物

「全明星雙帥」主持3個月遭撤換！陳漢典接收

金毛犬遭列安樂名單　緊抱救援人

「立陶宛萊姆酒」來台貴3.6倍！網傻：世界大盤子

她穿小可愛打第三劑！發抖「被注射」12秒影片讓網超暈

周末本土衝破百例　3招查「我家附近有無足跡」

婆婆怕封城　急討萬元紅包「明早就要看到匯款」！

更多

最夯影音

更多
澎恰恰直播亮存摺「已賺3000萬！」　債主們Call in正面槓上「提醒他還錢」

澎恰恰直播亮存摺「已賺3000萬！」　債主們Call in正面槓上「提醒他還錢」
曾是年收300萬王牌業務！小哥哥艾理遭騙 「欠下巨債」跌谷底…街訪翻身

曾是年收300萬王牌業務！小哥哥艾理遭騙 「欠下巨債」跌谷底…街訪翻身

獨／咪妃「熱戀3個月閃嫁」型男老公　掏2克拉鑽戒「無求婚儀式感」：旁邊還是廁所！

獨／咪妃「熱戀3個月閃嫁」型男老公　掏2克拉鑽戒「無求婚儀式感」：旁邊還是廁所！

軟萌女兒嫌棄爸鬍子讓刮掉　剃後狂告白：你很帥我愛你

軟萌女兒嫌棄爸鬍子讓刮掉　剃後狂告白：你很帥我愛你

泱泱大讚盧廣仲「做男朋友很OK耶！」　兩人台南約會...他羞認：滿心動的！

泱泱大讚盧廣仲「做男朋友很OK耶！」　兩人台南約會...他羞認：滿心動的！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面