高雄公共運輸比照三級警戒　行經疫情爆發區公車防疫SOP曝

▲高雄公共運輸比照三級警戒升級，全面強化防疫作為。（圖／高市府交通局提供）

記者賴文萱／高雄報導

因應疫情升溫，高雄市政府交通局今（24）日要求高雄市市公車、捷運、輕軌、渡輪、計程車、YouBike2.0及共享運具等公共運輸系統業者比照三級警戒嚴陣以待，全面強化防疫作為。

近期Omicron病毒疫情持續升溫，為提供市民安全的公共運輸環境，交通局要求全市7家公車業者，比照三級警戒模式，全面提升公車防疫措施。針對車內民眾較常碰觸之驗票機、票箱、扶手、拉桿、座椅等設備，加強清消頻率。車內也張貼防疫海報、實聯制QRCode、公車車頭LED輪播「搭公車戴口罩」標語，加強宣導民眾防疫觀念。

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▲行經長庚、高醫、榮總等12家指定隔離醫院公車路線及疫情爆發區域公車路線，駕駛提供乘客手部噴灑酒精消毒服務，同時車輛加強清消。（圖／高市府交通局提供）

另行經長庚、高醫、榮總等12家指定隔離醫院公車路線及疫情爆發區域公車路線，駕駛將提供乘客手部噴灑酒精消毒服務外，車內也配置酒精供民眾清消使用。為維護正常營運，交通局要求各公車業者實施分流上班計畫，以避免疫情擴散。



高雄捷運、輕軌部分，全線各車站，配置乾洗手消毒劑供旅客使用外，並加強車站跑馬燈及廣播向旅客宣導戴口罩，保持社交距離，及同步加強車站、列車消毒清潔頻率。另於R11高雄車站、R16左營站設置紅外線熱顯儀管控體溫過高乘客。

▲請民眾配合搭乘公共運輸工具時，使用手機掃瞄QR CODE進行實聯制登記。（圖／高市府交通局提供）

渡輪部分，則於驗票機原每半小時擦拭消毒水一次，提升為每班船擦拭一次，船舶除了船艙每航班噴消毒水清消之外，樓梯扶手、欄杆及座椅也都加強擦拭消毒，並落實實聯制、戴口罩及量額溫。

交通局指出，為強化春節期間計程車防疫作業，將於左營高鐵車站、南岡山捷運站、高雄、鳳山、岡山、橋頭火車站等人潮聚集地點加強稽查排班計程車戴口罩、乘車期間禁止飲食、乘客避免交談喧嘩，及落實簡訊實聯制等防疫措施。並請計程車相關公、工（協）會、車隊加強宣導及增加車輛清消頻次，以提供安全的搭車環境。

▲各家共享運具業者也要配合加強車輛清潔消毒作業。（圖／高市府交通局提供）

針對YouBike2.0公共自行車，交通局責成業者務必於車輛把手、座椅、車機等民眾較常碰觸設備加強消毒清潔作業，且客服中心同步進行密集消毒清潔，以降低疫情傳染風險。

另各家共享運具業者也要配合加強車輛清潔消毒作業，針對使用者會觸碰到的車身處加強消毒，包含安全帽、儀表板、後照鏡、座椅、車輛把手、方向盤、後行李廂、煞車拉桿等；共享汽車也已隨車配置次氯酸水隨身瓶，讓使用者可於用車期間再自行清潔車內環境，讓使用者更安心使用共享運具。