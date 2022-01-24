快訊／高雄港雜貨店母子確診！足跡公布　將擴大召回顧客採檢

記者賴文萱／高雄報導

高雄市爆發港埠群聚，今（24）日再增8例，目前累計50例，其中有2人是高雄港周邊雜貨店母子，2人都染疫，媽媽是案18493，小孩是案18492。高雄市政府也公布2人足跡，並將針對有到店家消費的人員一一召回採檢。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，高雄港雜貨店母子分別為18492、18493，兩人是同住家人，根據溯源疫調，1/20曾有一名個案18215到店家消費，2人後續採檢，4名同住家人中，其他2位目前採檢陰性。後續會進行擴大匡列，包含曾經消費的人員也一一召回採檢。另外18493疫調仍在進行中。

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個案18492為10多歲的男性，1/21出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、鼻塞症狀，為個案18493之子，1/23進行採檢，1/24確診，目前於負壓隔離病房治療中。

高雄市長陳其邁表示，福利社就在造船廠區必經的地方，也屬於修船、造船員工等等活動的區域，這是到現在為止的流行趨勢，所以除了在紅區之外，現在也在社區進行擴大採檢。

▲高雄港確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

針對高雄港疫情，陳時中說明，高雄港今天新增8例主要是第二層，港區工作者有3人，分別是案18490、18466和18491，另外2人是周邊雜貨店裡的母子，2人工作不是直接跟港有關，是雜貨店販賣物品，2人經過採檢也確定染疫。另外昨天知道案18211跟案18399，案18399昨天因為姪子案18467今天確診，好像跟案18211有些往來，所以是自己警覺性高先做快篩，之後PCR採檢陽性。

▲高雄市長陳其邁防疫記者會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）