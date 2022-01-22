高雄+14炸出46處足跡！大清消畫面曝　3大百貨今緊急停業一天

▲高雄今日再增14例確診，環保局出動針對確診者足跡進行大清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄港爆發港埠群聚累積13人確診，今（22）日宣布再增加14例個案，其中12名跟高雄港區有關，另2人感染源仍調查中。高雄市政府公布相關確診者足跡共有46處，環保局也立即出動進行大清消，在這波足跡中，包含漢神巨蛋、高雄大遠百都中招緊急停業1天進行消毒，另外夢時代今也自主停業清消。

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▲▼高雄確診足跡大爆發，環保局出動進行清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄今日再增加14人確診，市府公布46處確診者活動史，足跡遍布高雄11行政區，地點有加油站、市場、國小幼兒園、衛武營、三鳳中街、玉山銀行、郵局、好市多、爭鮮迴轉壽司、全聯、高雄大遠百、漢神巨蛋等。環保局也立即出動，針對各足跡進行大清消。

▲▼高雄確診足跡大爆發，環保局出動進行清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

受到疫情波及，今早不少店家陸續發布臨時停業通知，夢時代、統一時代百貨高雄店22日上午宣布，配合政府防疫政策，22日休館一天；漢神巨蛋也宣布22日營業至下午4點，明（23日）正常營業；高雄大遠百則已於下午1時提前閉館清消。

不過有民眾疑惑，夢時代並未出現在這波確診者足跡中，為何今天也停業？對此，高雄市長陳其邁表示，個案18242在1/22確診，Ct值是17.37，她曾於1/6到夢時代，已經有16天屬非可傳染期，但業者仍決定自行自主閉館清消。

▼高雄確診者活動足跡出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）