玩真的！陳其邁說重話：餐廳沒實聯制禁內用　解答尾牙隔板用法

▲高雄疫情擴大，旗津廣設篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市爆發港埠群聚，今（24）日再增8例，目前累計50例。對此，高雄市長陳其邁表示，目前確診者多為匡列對象，社區民眾為0，說重話強調稽查餐廳實聯制是玩真的，假如輔導沒改善將不得提供內用。另外，他也解答，目前並未強制要使用隔板，但假如有是最好，最後呼籲，吃尾牙時如果要走動一定要戴口罩。

高雄今日再增8例，但確診者為匡列對象，尚未有社區民眾染疫。陳其邁今天表示，餐廳稽查是玩真的，不是玩假的，要求全市餐廳一定要落實實聯制規定，假如輔導還沒改善，將不得提供內用，一定會強力稽查。

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▲高雄港確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

至於餐廳是否要使用隔板？陳其邁表示，專家會議裡面有要求醫療院所、學校等用餐需用隔板，但一般民間仍希望防疫能跟日常生活取得平衡，但當然是有最好。

陳其邁舉桃園西堤群聚例子表示，假如沒有隔板、梅花座，有些人起來走來走去，這個會比較擔心，因此向市民喊話，年終有很多尾牙聚餐，如果要起身走動就要戴口罩，盡量減少跨桌風險。另外，他也拜託公職人員這時候不要跑攤。

▲高雄市長陳其邁防疫記者會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）