竹縣義消出勤時突「失去生命跡象」　消防員CPR+電擊成功救命

▲周姓義消在出火災勤務時，突然暈倒且失去生命跡象，經消防員搶救後，成功挽回一命。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣竹北義消分隊1名周姓副分隊長，23日下午1時許協助出勤火災勤務，就在結束任務整理裝備時，突然暈倒在地且失去生命徵象，經竹北分隊小隊長黃健原按壓CPR、電擊1次後回復脈搏並恢復意識，順利將義消好兄弟從鬼門關前成功救回！

新竹縣消防局指出，這名周姓義消23日在火災現場幫忙收拾裝備時，突然全身抽搐、暈倒在地，一旁的義消同仁見狀立刻大聲求救；剛從火場撤出，準備卸裝備的竹北分隊小隊長黃健原見狀立刻衝上前，發現其意識不清、四肢僵直、再加上張口呼吸，懷疑為瀕死性的呼吸。

經確認脈搏若有似無後，馬上為其按壓CPR，並呼喊一旁的救護人員攜帶多功能生理監視電擊器（Zoll x series）前來，經AED偵測後發現心率為致死性的心室顫動（VF,Ventricular fibrillation），電擊1次後按壓CPR約30秒，周男即恢復心跳，並回復意識。送醫後，發現其心肌梗塞，經緊急心導管手術後，已無生命危險。

黃健原表示，60歲的周副分隊長加入義消已經31年，竹北地區的各式災害都能看到他的身影；因為表現優秀，也從隊員一路晉升到副分隊長一職，去年更獲選績優義消，於119消防節時接受公開表揚，並預計於今年退休。他還說，急救後雖然已無大礙，但直至今日回憶當時情景，依舊還是歷歷在目。

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