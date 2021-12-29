南消局長率義消總隊慰勞義消辛勞　致贈年節加菜金

▲台南市消防局長李明峯，率義消總隊長黃崇銘暨總隊幹部，前往台南市各大隊，向所有義消賀年，並感謝協勤辛勞，並致贈年節加菜金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年關將近，即將迎接2022新的一年，台南市消防局長李明峯率義消總隊長黃崇銘暨總隊幹部，前往台南市各大隊，向所有義消賀年，並感謝協勤辛勞並致贈年節加菜金，慰勞所屬義消分、中隊共計71個單位。

消防局長李明峯表示，在各國尚未控制住疫情之下，感謝第一線的醫療人員及消防人員的付出，在政府防疫措施及民眾的高度配合下，讓台灣能在今年這波嚴峻疫情下能平安度過，義消兄弟姐妹不畏疫情傳染危險，辛勞協助消防局救災、救護及宣導等各項勤務。2021年已邁向尾聲，新的一年即將到來，從疫情爆發至今已有2年，期望明年世界各國疫情能完全控制，讓人民恢復正常生活軌道。

義消總隊長黃崇銘表示，特別感謝市長黃偉哲體恤義消平日協勤辛勞，動用預備金採購多功能性救護外套，讓台南市義消在協助消防局救災、救護、宣導等各項勤務工作時穿著，除了兼具保暖舒適性並能提升高辨視度與安全性。

市長黃偉哲也表示，元旦假期及農曆春節連假即將到來，懇請市民加強防疫不能鬆懈，對所有消防及義消兄弟堅守崗位，在元旦及春節連假期間犧牲假期守護市民健康及安全，讓本市市民可以快樂平安過一個好年。特別代表市民向所有義消兄弟姐妹們致上最高敬意，敬祝新年快樂，在新的一年身體健康、事業順利、家庭美滿。