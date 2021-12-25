黃金歲月樂當打火兄弟　退休義消獲贈「消防車」

▲退休義消獲贈消防車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



哇！嗚！哇！消防車的刺耳鳴笛示警聲頓時間響起，但現場一堆的警、義消卻個個無動於衷還充滿歡笑聲；原來這不是真的有火警發生需要出勤，而是關山義消分隊正在進行年終表揚活動，並為退休義消特地購買1輛消防車在舉辦歡送會贈車儀式的橋段。



平日無論是白天或是黑夜幾乎24小時待命，只要接到勤務通知就立即穿戴消防衣帽鞋前往現場這就是義消的日常。加入義消今年剛好滿25年的關山義消分隊副分隊長何明昌年底屆齡要退休，關山消防分隊的警、義消、顧問合資買了1輛電動消防車作為他的退休禮物。

關山義消分隊長周福安表示，何明昌平日在地方經營「關山肉圓」提供老饕各式美食小吃，但另一個身份是無給職的打火兄弟；外表娃娃臉的何明昌根本讓人看不出來已經60歲了，雖然基於規定得離開第一線的打火的工作，但何明昌毅然決定加入顧問團換個方式力挺兄弟成為最強後盾。



周福安說，感謝何明昌將人生的黃金時光無私的奉獻給地方，守護起鄰里社區間的消防、救護安全工作。何明昌則感謝打火兄弟的用心送了這麼別具意義的「退休禮物」，等孫子再大一點點就可以開這輛消防車了，期盼他長大有機會也能成為1位優秀的打火兄弟！