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年關近天氣冷火災頻傳　關山義消協助建置安全消防環境

▲台東縣關山義消贈送消防3寶。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣關山義消贈送消防3寶。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣消防局關山消防分隊防宣義消在疫情微解封後持續走入家庭進行消防安全宣導，包括老舊電線管路維護更新和瓦斯設備儲放環境、瓦斯鋼瓶檢驗有效日期等不能馬虎，希望能夠透過事先的預防避免火災憾事的發生。

台東縣關山義消分隊長周福安表示，關山鎮人口數目前雖然不到8300人，但是超過65歲以上就有1800人左右屬於標準高齡化的小型社會；獨居生活者將近400人，高齡長者常伴隨記憶力、體力的衰退，有時煮東西忘了瓦斯沒關連鍋子都燒焦導致災害發生，輕者財產損失、嚴重者把命都丟了。周福安說，希望透過消防人員日常安排的宣導訪視，發現有需要居家安全關懷的能夠進行相關的協助。

周福安在歲末年終之際特地準備「消防3寶」前往鎮內1戶關懷對象家中，協助安裝緊急照明燈及火災警報偵煙器，還教導如何正確使用滅火器；周福安指出，消防3寶包括偵煙器偵測到濃煙會立即發出警報，讓老人或鄰居及時反應、及時應變。滅火器當發生火災初期能立即採取滅火措施避免火勢擴大延燒；緊急照明燈更能提供在火警或地震時停電家中漆黑，不至於造成空間迷失無法找尋出口造成傷亡。陳姓阿公感謝消防人員的用心還幫忙安裝，直說家裡有「消防3寶」比送什麼都更實際有用了。

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