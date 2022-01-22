台中警存上百照片14天逮118車手　男跳針「這都不是我的」露饀

▲▼台中警方短短14天逮捕118人，查扣逾3千萬元，打詐績效六都第一。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方配合全國同步打擊詐欺犯罪，從元旦至14日，短短14天破獲詐欺集團31件、118人，查扣不法所得3445多萬元，績效六都第一，原因除了長期佈線跟監之外，每個巡邏員警手機上都有上百名車手照片，在路邊臨檢或是巡邏時，一發現可疑人士，當場比對確認無誤馬上逮捕，警方表示，加強宣導預防以及事後查緝同時進行，希望能保障民眾財產。

警六分局日前路檢時盤查23歲吳姓男子，發現吳男車內的隨身皮包內有多張提款卡跟存摺，吳男針對員警的詢問，一直跳針表示「這都不是我的」，且「裝無辜」的詢問這有甚麼問題嗎？最後，警方查出該帳戶已遭警示，吳男才啞口無言，當場被捕。

另外，巡邏員警發現25歲的何姓車手，正在提款機前提領，經和手機上的車手照片比對，確認是遭地檢通緝的詐欺逃犯，何嫌趁員警一不注意，轉身落跑，但仍敵不過員警的腳力遭到逮捕，員警並在其身上發現多張提款卡。

警方表示，2年內已針對曾逮捕或可疑車手列冊，名單上百人，照片和特徵傳送在警方群組，方便員警巡邏時能馬上比對，因此在短短14天的打擊詐欺犯罪績效，六都第一。

市長盧秀燕及警察局長蔡蒼柏局長對於員警積極打擊詐欺集團，保護市民財產安全，更能進一步保住民眾財產，深表讚許。