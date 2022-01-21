雲警屏東緝毒！嫌開2槍打中牆壁　查獲罕見衝鋒槍+高純度海洛因磚

▲雲林縣刑警大隊18、19日動員警力緝捕販毒集團，過程中犯嫌雖開槍抗拒，但仍不敵警力優勢。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣刑警大隊數月前接獲線報，南部一名楊姓男子成立販毒集團，且為防交易遭黑吃黑，持有大批械彈防身。警方於1月18、19日動員警力緝捕，過程中犯嫌雖開槍抗拒，仍不敵警力優勢，共起獲槍枝、子彈、海洛因磚、製毒筆記等證物，全案依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪移送偵辦。

雲林縣警局21日上午召開破案記者會說明，以30歲楊姓男子為首的販毒集團， 擁槍自重、恃強凌弱，在南部地區以販賣毒品牟取暴利，且為防止毒品交易遭黑吃黑，持有大批械彈防身，雲林縣警局隨即組成專案小組並報請臺灣雲林地方檢察署檢察官李文潔、黃立夫共同指揮偵辦。

由於楊嫌等人行事狡猾謹慎、晝伏夜出，不時轉移藏匿據點及更換交通工具，藉以躲避追緝。專案小組歷經數月跟監埋伏、縝密蒐證下，鎖定犯嫌位於屏東縣藏身處所，於1月18、19日動員30多名警力，會同屏東縣警局東港、里港警分局，兵分多路以優勢警力展開緝捕行動。

▲警方起獲雙獅地球牌海洛因磚1塊半(486.1公克)、海洛因6包(51.21公克)、安非他命9包(1118.59公克) 。



雲林縣刑警大隊曾順光表示，攻堅過程中，楊嫌使用隨身攜帶的手槍朝員警開槍拒捕，最後在無人傷亡情況下順利將犯嫌逮捕到案，並起獲制式英國製MP9衝鋒槍1枝、制式手槍1枝、非制式 手槍2枝、90子彈267顆、雙獅地球牌海洛因磚1塊半(486.1公克)、海洛因6包(51.21公克)、安非他命9包(1118.59公克) 、現金新臺幣85萬、製毒筆記等證物。全案並依毒品危害防制條例、槍砲 彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪，移送臺灣雲林地方檢察署偵辦。

▲攻堅過程楊嫌朝警方開2槍，於牆上留下彈痕。

雲林縣警察局局長李謀旺表示，警察局以「治安平穩、交通順暢、生活安全」作為工作三大主軸，絕不容許不法分子滋擾社會秩序，將持續掃蕩黑槍、毒品、 詐欺、幫派、賭博等犯罪情事，並聚焦打擊組織性的不法集團，刨根溯源、斬斷金流，貫徹打擊暴力犯罪決心，淨化社會治安。

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