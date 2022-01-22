今明兩天斗南辦年貨安心買　縣府邀社福弱勢設攤辦愛心市集

▲台野畜產設攤搶購活動，紅面母番鴨一隻99元、紅羽土雞1隻150元、香辣綜合滷味99元加1元多1件、酸菜鴨調理包149元加1元多1件等好康，一早大排長龍。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府及斗南鎮公所於1月22日、23日在斗南田徑場前廣場聯合辦理社福團體年貨大街活動。現場除邀請雲林良品、縣內觀光工廠業者及地方特產入駐年貨市集，更邀請社福團體擺攤，呼籲民眾辦年貨做愛心也提供縣民最優良新鮮的雲林在地農畜產品。

2022年縣府與斗南鎮公所合辦的年貨大街，共邀請17個社福團體、4個庇護工場設攤，民眾只要到身心障礙團體「愛心攤位」消費滿百送愛心章一枚，集滿6枚可兌換雞肉鬆一罐及抽小紅包。雲林縣議員蔡東富表示，感謝許多在地企業贊助，以及到場協助的所有志工，呼籲大家踴躍來斗南買年貨，給身心障礙團體支持與鼓勵。

▲雲林縣政府及斗南鎮公所於1月22日、23日在斗南田徑場前廣場聯合辦理社福團體年貨大街活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，快過年了，家家戶戶辦年貨，縣府與斗南鎮公所今天在斗南田徑場舉辦年貨大街活動，現場有100多個攤位，販售各式在地新鮮蔬果、農漁畜產品、年節禮盒及應景生活用品，還有社福團體設攤販售自家商品，邀請鄉親好朋友利用這2天的假日，來斗南田徑場買年貨做愛心。

斗南鎮長沈暉勛表示，斗南年貨大街南北貨充足，今、明兩天上午9點到下午4點半，歡迎鄉親踴躍選購，幫助縣內社福團體。現場還有生鮮整點搶購活動，包括紅面母番鴨一隻99元、紅羽土雞1隻150元、香辣綜合滷味99元加1元多1件、酸菜鴨調理包149元加1元多1件等好康。

▲縣長張麗善於活動現場發送小紅包分享年節喜氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善於開幕儀式中特地頒發感謝狀給贊助廠商，並於活動現場發送小紅包分享年節喜氣。縣府計畫處表示，雲林縣現有5萬多名身心障礙者，縣府投入各式補助及服務方案來協助照顧身心障礙者及其家庭外，最重要的就是希望這些身心障礙朋友能夠靠自己的力量自力更生，期望以此活動幫助社福團體的弱勢族群過個好年。

▲雲林縣政府及斗南鎮公所於1月22日、23日在斗南田徑場前廣場聯合辦理社福團體年貨大街活動。（圖／記者蔡佩旻攝）



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►高雄確診者曾去台南吃喜酒！雲林一家5人匡列 新人被迫隔離過年



►雲警屏東緝毒！嫌開2槍打中牆壁 查獲罕見衝鋒槍+高純度海洛因磚

►駕駛注意！台61線麥寮橋頭至台西崙豐路段 1／31起恢復區間測速

►搧耳光、蒼蠅拍打手、拋摔床上 惡劣看護虐待長輩全都錄



