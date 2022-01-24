年輕女醫過馬路　警察騎機車「零減速」直衝！她遭狠撞重傷亡

▲ 泰國女醫遭警察撞成重傷不治。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國曼谷發生一起悲劇，一名年輕女醫過馬路時遭騎機車的警察撞成重傷，送醫搶救不治。監視器畫面曝光後，網友紛紛譴責肇事者身為警察，卻不遵守交通規則，掀起公憤。

根據《泰國世界日報》，這起事件發生於曼谷帕亞泰路，當時這名綽號「兔子醫生」的女醫正走過斑馬線，迎面而來的一輛麵包車立刻減速剎車，一旁一輛機車卻沒有停下，下秒就直直撞上，導致女醫當場重傷倒下，送醫不治，機車騎士則受到輕傷。

死者生前是一名非常專業的眼科醫師，在瑪希敦大學（Mahidol University）附設拉瑪醫院（Ramathibodi Hospital）執業，專攻葡萄膜炎及視網膜，而全泰國鑽研這類疾病的眼科醫師不到5%，且她才剛畢業不久，年紀輕輕意外身亡，成為醫界莫大損失。

肇事的騎士是一名警察，成為眾多網友指責的對象。許多人認為，身為警察本應以身作則，減速等待行人通過，他卻沒有遵守交通規則。也有人認為，國內許多斑馬線不夠安全，且設置於事故風險高的路段。

這名警察所屬單位高層納卡霖警少將證實，肇事騎士是他的下屬納叻威，事後已到帕亞泰警察署協助調查。他說明，納叻威當時試圖變換車道，但因前方有斑馬線，車輛紛紛停下，他被前車擋住視線，且行駛速度較快，才會撞上女醫。

納叻威被控疏忽駕駛致死，已經承認錯誤，同事也前往參加女醫葬禮，向死者家屬致哀，具體詳情仍有待調查。

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