1月3度住院！大馬96歲前首相病情趨穩　知情人士曝：已可開口說話

▲知情人士透露，馬來西亞96歲的前首相馬哈迪狀況已經穩定，且能開口說話了。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞前首相馬哈迪22日驚傳心臟再出問題，短短1個月內3度住進國家心臟中心（IJN），還被送入冠心病監護病房（CCU）接受治療，情況令人擔憂。一名知情人士23日向媒體證實，馬哈迪的健康狀況穩定，而且已能開口說話，但馬哈迪的家人和院方並未透露進一步細節。

綜合當地媒體報導，如今已高齡96歲的馬哈迪（Mahathir Mohamad），在最近1個多月來，已3度入住IJN接受治療。去年12月，馬哈迪曾在IJN接受完整醫療檢查後，住院一週至12月23日出院。今年1月7日，馬哈迪再度到同一家醫院接受「非急需醫療程序」，並在完成醫療程序後出院。

儘管團隊聲稱馬哈迪的健康無礙，但由於他之前曾有多次心臟病發作的病史，還動過數次心臟繞道手術，因此人們還是對他的病情十分關注。在馬哈迪住院的消息被證實後，就有傳言稱馬哈迪的病情已開始惡化，但這則謠言隨即遭馬哈迪的女兒瑪麗娜（Marina）否認。

她表示，父親的狀況目前非常穩定，且已對治療起到良好反應。另一名知情人士則告訴當地媒體《馬來前鋒報》，馬哈迪目前的健康狀況穩定，意識完全清醒，還能開口說話。馬哈迪的政治秘書則促請民眾不要受到謠言影響，「現在民眾最重要的是為馬哈迪恢復健康而禱告」。

1個月3度住進心臟醫院 96歲大馬前首相馬哈迪送加護病房

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》