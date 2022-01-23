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真「破億顏值」新加坡網美拍性感照NFT　日均成交量就有3000萬

▲▼新加坡網美Irene Zhao的性感美照NFT，短短一周就賣破新台幣1億元。（圖／翻攝自instagram／b1gqing）

▲新加坡網美Irene Zhao的性感美照NFT，短短一周就賣破新台幣1億元。（圖／翻攝自instagram／b1gqing）

記者林彥臣／綜合報導

新加坡28歲網紅Irene Zhao（IG：b1gqing）將自己的各式美照，加工成名為「IreneDAO」的NFT出售，才短短一周左右的時間，成交量就破了台幣1億元大關，成為名符其實的「破億顏值」，日均交易額將近新台幣3000萬，甚至比某些股票還要多。

IreneDAO NFT系列以她本人為作品主角，將自己的照片去除背景後配上不同文字製作成圖片，每張照片的穿搭風格各不相同，有的身穿一般的便服，有些是運動風穿搭，也有性感風格穿搭。

▲▼新加坡網美Irene Zhao的性感美照NFT，短短一周就賣破新台幣1億元。（圖／翻攝自OpenSea）

▲Irene Zhao的性感美照NFT，日均交易量比某些股票還要多。（圖／翻攝自OpenSea）

根據 NFT交易平台OpenSea的統計數據，截至23日18時， IreneDAO的成交量累積達到2300個以太幣（約新台幣1.6億）該系列至今的每宗交易平均價格為0.9745個以太幣（約新台幣6.3萬），是原價的2.7倍。

Irene Zhao在twitter中提到，她本人並不會直接從賣出IreneDAO的NFT中得益，因為所有利潤將會撥入社群，「這全都是為了人們」。

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