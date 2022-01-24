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凌晨3點還在播音樂　他遭抓狂鄰居「鐮刀斬首」慘死血泊中

▲▼英國男子在泰國被鐮刀斬首。（左圖／翻攝當事人臉書；右圖／翻攝北碧府警方）

 ▲英國男子馬可斯在泰國被鐮刀斬首。（左圖／翻攝當事人臉書；右圖／翻攝北碧府警方）

記者吳美依／綜合報導

泰國北碧府（Kanchanaburi）發生駭人案件，英國籍49歲男子馬可斯（Marcus Evans）與友人大聲播音樂，飲酒同樂至凌晨3時，把附近居民吵得夜不成眠。23歲鄰居巴蘇（Prasut Thipthep）忍無可忍，拿出鐮刀攻擊2人，並且斬首馬可斯洩憤。

《太陽報》報導，馬可斯及54歲好友蕭恩（Shaun Dagnan）都是英國人，他們從22日晚間9時開始，一直狂歡到23日凌晨3時左右。

警方抵達時，2名受害者倒臥血泊中，馬可斯呈趴姿，上身沒穿襯衫，頸部傷口非常明顯；蕭恩被緊急送醫，仍在接受治療。他們透露，現場的大理石桌上出現大量啤酒瓶及一個藍芽喇叭，「我們詢問附近鄰居，大家都說，這些外國人常常大聲播放音樂，讓兇手很生氣。」

▲▼英國男子在泰國被鐮刀斬首，友人倖存。（圖／翻攝臉書Shaun Dagnan）

▲蕭恩經常從英國飛來泰國和女友約會，他在本次攻擊中倖存。（圖／翻攝臉書Shaun Dagnan）

巴蘇23日上午9時落網後坦承，因為和死者發生爭執，才會痛下殺手，他目前已經被拘留，將要接受精神狀態評估。受害者友人兼鄰居阿德里亞（Adria Licci）表示，馬可斯及蕭恩都認識兇手，並且「常常開他玩笑」，但3人平時都會一起抽菸喝酒，從沒有吵架過，「直到昨天凌晨3點多，我聽見他們對彼此大吼大叫。」

馬可斯的33歲女友瓦莎娜（Wassana Muanchit）表示，男友中途還回到屋裡拿啤酒，當時「看起來沒有喝醉，非常正常……那是我最後一次看見他還活著的模樣。」她後來獲得警方允許，和嫌犯面對面談話，「我非常憤怒地看著他的雙眼，我問，『為什麼你不能友善地請他們小聲點？你原本可以告訴我或報警的，你不應該殺了他。』」

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