北韓炸核試場是世紀大騙局！專家指坑道「沒被炸毀」：恐重啟核試

▲北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩，曾於2018年4月主持勞動黨中央委員會全員會議時宣布，將全面關閉豐溪里核武試驗場、中斷核試驗、停止試射洲際彈道飛彈，同年5月更在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武試驗場。不過如今有證據顯示，目前北韓仍在定期維持、監控豐溪里核武試場。

金正恩今年1月19日出席主持勞動黨政治局第8屆第6次會議時表示，將考慮重啟先前暫時中止的一切活動，被外界認為是不排除考慮重新進行核試、試射洲際彈道飛彈。在此之際，前國際原子能機構（IAEA）前副總幹事、美國史汀生中心特別研究委員海諾寧（Olli Heinonen）向《美國之音》（VOA）表示，從最近的衛星相片來看，北韓仍以一定的條件維持豐溪里核武試驗場。

海諾寧認為，雖然目前尚未有大量人員進出豐溪里核武試驗場，但其實幾棟建築物至今仍在使用中，屬於單純的監控以上之行動，而平壤當局很可能在2018年時未完全炸毀的部份坑道中，追加進行未知的核試驗。

報導指出，咸鏡北道吉州郡豐溪里萬塔山（만탑산）一帶有4條供核武試驗的坑道，其中第1條坑道於第1 次核試驗後關閉、第2條坑道曾進行第2至6次核試驗，而雖然第3、4條坑道的規模又比第2條坑道更大，不過至今為止卻仍尚未使用，持續接受當局管理。

▼海諾寧研判，2018年北韓炸毀豐溪里核武試驗場時，恐怕坑道深處未完全被炸毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓14日下午在平安北道義州郡從鐵路列車上試射2枚短程彈道飛彈KN-23，短程飛彈能攜載核彈頭。（圖／路透社）

海諾寧研判，北韓2018年炸毀豐溪里核武試驗場時，坑道深處可能未被完全炸毀，也因此平壤當局可能計畫未來若重啟使用豐溪里核武試驗場時，以貫通新入口連結坑道的方式、來取代在當年炸毀崩塌坑道上重建入口。

海諾寧表示，「不過一旦決定開通新入口來重啟部份坑道，一定會被衛星偵測到，且到完工為止至少需耗時3個月。」

海諾寧也認為北韓恐怕難以在豐溪里核武試驗場馬上進行核試，「因為過去實施的核試力道過於強大，對周邊山區地形、岩石構造等一定造成嚴重破壞，若再度進行核試，需要非常小心。若北韓執意進行核試，則勢必招致中國不滿、影響北京冬奧，因此目前平壤當局根本難以執行核試。」

海諾寧最後指出，北韓近來進行的短射程飛彈試射皆能搭載核彈頭，因此平壤當局恐怕早已計畫新蓋核武試驗場，「雖不太可能於近期內進行核試，但核武試驗場重建工程恐怕早已著手進行。」

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