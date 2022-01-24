遭控是親俄傀儡領袖！　潛在人選斥「荒謬可笑」：我被制裁4年了

▲烏克蘭前國會議員穆拉耶夫被英國指控是俄羅斯扶持的傀儡領導人。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國日前聲稱，俄羅斯政府可能會在烏克蘭安插一名親俄的傀儡領導人，而前國會議員穆拉耶夫（Yevhen Murayev）就是俄方扶植的人選。俄國在23日迅速駁斥了英國的說法，而穆拉耶夫則指出，他已被俄國制裁約4年，因此英國的說法「既荒謬又可笑」。

據美聯社報導，穆拉耶夫23日接受美聯社的視訊採訪時透露，他自2018年與俄國總統普丁的好友、烏克蘭的親俄政治家梅維德丘克（Viktor Medvedchuk）交惡後，普丁就以穆拉耶夫威脅俄國安全為名，對他祭出制裁並拒絕讓他入境，因此英國認為他是親俄領導人人選的說法「既荒謬又可笑」。

▲穆拉耶夫透露，他自2018年就被普丁制裁，並以威脅俄羅斯安全為名拒絕讓他入境。（圖／路透）

穆拉耶夫諷刺道，「難道一切不支持烏克蘭親西方發展的事物，就應自動被視為是親俄的嗎？」穆拉耶夫隨後指出，他認為烏克蘭政客必須親俄或親西方的時代已一去不返，因為當地需要的是全心為烏克蘭人民和國家利益著想的新人，而他支持烏克蘭保持中立立場，並相信如果烏克蘭爭取加入北約，等於在延續戰爭。

英國外交部22日做出相關指控後，一直沒有提供證據來佐證其說法，因此俄羅斯外交部發言人札哈洛娃（Maria Zakharova）23日指出，「英國散佈的假消息進一步證明了，以盎格魯-撒克遜人（Anglo-Saxon）為首的北約國家正在加劇烏克蘭周邊的緊張局勢」，「我們呼籲英國外交部停止挑釁和散播胡言亂語」。

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）則表示，他無法具體評論英國的說法，但美方過去數週一直在發出類似警告，聲稱俄羅斯可能採取相關策略，以大規模入侵烏克蘭。

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