金正恩重砲開嗆美國！擬重啟核試、試射洲際飛彈　重新審視對美關係

▲北韓金正恩19日召開政治局第8屆第6次會議。（圖／路透社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）今年以來連續2度試射極超音速飛彈後，美國拜登政府於當地時間12日動員財政部發布制裁措施、同時呼籲聯合國安理會應推動追加制裁，此舉徹底觸怒平壤當局，北韓最高領導人金正恩昨（19）出席勞動黨政治局第8屆第6次會議，表示不排除考慮恢復核武試驗、試射洲際彈道飛彈（ICBM）。

南韓文在寅政府近5年來所推動的「韓半島（朝鮮半島）和平進程」、說服北韓與美國展開對話、改善南北韓關係，種種行動取得的成果恐將在短時間內化為泡影。

根據北韓官媒《朝中社》今（20）日報導，隨著烏克蘭和俄羅斯關係持續緊張、中國2月舉辦北京冬奧，以及南韓將於3月舉行總統大選，金正恩於19日出席主持勞動黨政治局第8屆第6次會議，討論韓半島周邊地區與國際形勢，表示不排除重新考量重啟自2018年4月以後便中斷的核試驗、洲際彈道飛彈試射，藉此向美國拜登政府施壓。

報導表示，「對於我方（北韓）先前主動採取的『構築信任舉措』，將重新進行考量，同時重啟先前暫時中止的所有活動，具體實施方案將委由相關部門檢討。新加坡朝美會談（川金會）後，我方為維持情勢緩和，煞費苦心展現誠意，然而如今我方政治局判斷，美國實施的對朝鮮（北韓）敵視政策與軍事威脅，瀕臨無法輕視的危險地帶。」

「因此我方政治局做出以下決斷，為了守護國家尊嚴、主權、國家利益，將會採取實際行動來更進一步加強我方的『物理力量』（指國防武力）。」

南韓《韓聯社》分析，北韓曾於2018年4月20日由金正恩主持勞動黨中央委員會全員會議時宣布，將全面關閉豐溪里核武試驗場、中斷核試驗、停止試射洲際彈道飛彈，該年5月更在外媒記者見證下炸毀豐溪里核試驗場，北韓稱此行動為「構築信任舉措」，要求美國解除針對北韓的制裁，不過美國政府卻依舊不為所動，在無法換取任何利益下，才表示不排除撕毀當初的承諾。

北韓自從2018年4月後至今，在持續3年9個多月的時間，便未曾再進行核試驗與試射洲際彈道飛彈，若平壤當局決定毀約，則北韓的軍事挑釁行為恐將從近期的短程彈道飛彈試射，擴大規模至試射長程洲際彈道飛彈、甚至進行核試驗。

▼北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓2020年雙十黨慶閱兵儀式上公開新研發的洲際彈道飛彈「火星-17型」。（圖／達志影像）

北韓官媒《朝中社》更在報導中針對美國近來要求實施擴大制裁的舉動表示強烈不滿，痛批美國的舉動阻擋北韓正當行使國家主權、帶有削除北韓自衛武力的意圖。

南韓北韓大學院大學教授梁茂進（양모진）預估，若平壤當局決意重啟核試、試射洲際彈道飛彈，則最快將於2月16日（光明星節，金正日80周年冥誕）前後、最慢則於4月15日（太陽節，金日成110周年冥誕）前後開始行動。

據悉，北韓此次政治局會議中也討論今年將盛大舉辦慶祝光明星節、太陽節，依照北韓「逢五逢十」的政治傳統，不排除有試射飛彈的可能。

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