南韓無法敲定代表團人選！傳將派副總理出席北京冬奧　青瓦台否認

▲南韓社會副總理兼教育部長俞銀惠。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

中國所舉辦的2022北京冬奧將於2月4日正式開幕，隨著美國總統拜登宣布實施「外交杯葛」北京冬奧、美中兩國矛盾加劇，以及北韓（朝鮮）連日來試射飛彈的情況下，南韓政府對於到底該派遣誰來代表出席北京冬奧感到十分苦惱，目前有消息指出，南韓副總理俞銀惠最有可能代表出席；不過青瓦台予以否認。

根據《韓聯社》，南韓某政府高層人士昨（23）在電訪中透露，隨著青瓦台12日表態「尚未考慮」讓總統文在寅訪中、國務總理金富謙也從名單中排除，傳出南韓社會副總理兼教育部長俞銀惠（유은혜）、或是文化體育觀光部長黃熙（황희）將最有可能率領南韓代表團出席。

報導指出，其實南韓政府對於政府代表團的格局顯得相當苦惱，因為除了得顧及到美國的觀感、又得考量到與中國之間密切的經貿關係；也因此，原本南韓政府考慮讓主導體育事務的黃熙率團出席，不過也有意見認為，應該派遣「副總理級」的官員出席才適當。

據悉，南韓2018年舉辦平昌冬奧時，中國派遣中共中央政治局常委韓正出席開幕式、國務院副總理劉延東出席閉幕式，因此南韓國內部分意見認為，應該派遣「副總理級」官員出席才合適。

▲2022北京冬奧。（圖／路透社）

對此，南韓青瓦台關係人士指出，目前尚未決定代表團的人選；南韓外交部也表示，還未聽聞相關指令；南韓文化體育觀光部也表示，目前還未決定；其他政府高層則透露，俞銀惠副總理、黃熙部長都是可能代表南韓出席的人選。

韓媒《首爾新聞》則引述某南韓政府高層人士表示，在美國決定外交杯葛北京冬奧、北韓又無法出席參賽北京冬奧的狀況下，總統文在寅率團出席如今顯得困難重重。

報導指出，南韓政府原本屬意國務總理金富謙率團出席，然而因總理（Prime Minister）一職被視為是代表國家的元首，如此顯得格局過於盛大而無視美國意見；不過若是派遣黃熙出席，又顯得格局不足，因此決定參考中國2018年的做法，派遣副總理俞銀惠出席。

然而，俞銀惠原本計畫農曆新年前後辭去副總理一職，在文在寅今年5月卸任總統後，於6月投入地方選舉、參選京畿道知事，不過政府若最終決定派遣其率團出席，可能辭職一事自然得往後延。

►南韓青瓦台：總統文在寅「尚未考慮」出席北京冬奧

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