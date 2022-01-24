Omicron勢不可擋！日醫師稱「這類人」染疫風險高　呼籲接種第3劑

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Omicron勢不可擋！日醫師稱高齡族群染疫風險高　呼籲接種第3劑

▲▼日本東京都墨田區一名高齡者正在接種新冠疫苗加強針，即第3劑疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本東京都墨田區一名高齡者正在接種新冠疫苗加強針，即第3劑疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

面臨新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，各國政府皆呼籲民眾應接種第3劑新冠疫苗。日本醫師小橋友理江表示，從英國公佈的數據顯示，接種2劑輝瑞疫苗20周後對Omicron病毒防護能力僅為10%；而福島縣當地調查報告則顯示，高齡族群在接種2劑疫苗後，若未施打第3劑，對Omicron病毒防護能力僅10%，屬染疫高風險族群。

根據日媒《幻冬舍》，小橋友理江出身自日本福島縣立大學醫學部、為ひらた中央病院的醫師，他在文初引述一份英國政府去年12月31日發佈的報告，調查數據以該月份感染者為對象，其中以沒有接種疫苗的患者進行比較，結果顯示接種2劑輝瑞新冠疫苗的患者，在經過20周後預防Omicron病毒的效果僅10%。

而接種3劑輝瑞新冠疫苗的患者，在經過4周後雖然對Omicron病毒的防護能力能維持約70%，但在經過10周後僅能維持50%的程度。

小橋友理江醫師認為，在日本第6波新冠疫情高峰中，感染風險最高的是高齡者，或接種2劑後經過的時間太長、還無法接種第3劑的人群。

他參與由福島縣立醫大所主導的新冠抗體檢查，研究對象為福島縣醫療法人誠勵會、相馬市、南相馬市、平田村的2526名已接種疫苗民眾，確認其體內「中和抗體」數值，結果發現98%民眾中和抗體數值明顯高於未接種者，其餘的2%（52人）則與未接種者無明顯差距，52人之中的35人年齡超過80歲，這顯示隨著年齡增長，其產生的中和抗體數會愈低。

▲▼南韓新冠重症病床數短缺，導致「人死才會有新病床」，圖為京畿道平澤市博愛醫院。（圖／路透社）

▲接種第3劑能有效降低演變重症的風險。圖為南韓京畿道平澤市博愛醫院新冠重症病房。（圖／路透社）

接種2劑新冠疫苗後，隨著時間的推移，預防重症化的效果也會隨之減弱。接種2劑疫苗（廠牌不限）的24周以內，對於演變至重症的防護能力為72%，然而第25周以後卻僅剩52%；不過若接種第3劑疫苗後的2周內，對重症的防護能力將提升至88%。因此，高齡族群若未及時接種第3劑，則一旦染疫後演變重症的風險恐大幅增加。

不過小橋友理江醫師也表示，引述以上數據並非是為了渲染Omicron病毒有多可怕，因為與Delta病毒相比，疫苗對Omicron病毒的防護能力雖然減弱，但Omicron病毒演變至重症的機率較低。

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