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桃園、高雄宣布：即日起有「1症狀」就醫強制採檢

記者黃翊婷／綜合報導

桃園亞旭電腦因2名移工到西堤用餐未實聯制，染疫人數一下子暴增，累計至今已有70人確診，而高雄市23日也新增15例本土個案。桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁皆宣布，考量到Omicron變異株傳染力強，而且傳播速度快，若民眾出現呼吸道症狀，一率都要採檢或進行快篩。

▲▼桃機爆發群聚，貿東里活動中心里民排隊準備採檢 。（圖／記者陳煥丞攝 ）

▲桃園、高雄的民眾若出現呼吸道症狀，就醫一率都要採檢或進行快篩。（資料照／記者陳煥丞攝）

鄭文燦23日在臉書PO文中提到，遠雄自由貿易港區23日新增30人確診，其中設籍桃園者共27例，3人為亞旭員工、14人為鴻佰員工，另外10人分別為園區內7家廠商的員工；從亞旭員工確診開始，已經採檢超過3000人，為了防止疫情擴散，桃園共設置11個社區採檢站、2個居家檢疫專用採檢站、遠雄自貿港區設專案採檢站，大園、三和、蘆竹、桃園車站也增設4個採檢站，24日將在中壢公民會館新增1處採檢站。

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鄭文燦表示，已要求所有醫療院所，診治上若遇到呼吸道症狀就診的民眾，一律轉介至醫院採檢；另外，為了讓民眾更清楚疫情的最新消息，市府會每天公布2次資訊，並要求僱用外籍移工達50人以上企業，儘速全面快篩，市府會全力以赴，將可能的感染風險降到最低。

▲亞旭竹北廠178人下周分流上班　1員工曾前往桃園：PCR曝。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲亞旭群聚案累計有70人確診，相關工作場域已進行清消。（資料照／記者陳凱力翻攝）

除了桃園疫情拉警報之外，高雄23日也新增15例本土個案。高雄市長陳其邁23日在臉書PO文中提到，新增個案都與新光輪群聚感染有關，研判疫情已經傳染到第二波，即日起高雄市將擴大篩檢，若民眾因呼吸道症狀前往高雄市基層診所就醫，會在診所外由醫師看診並評估後，免費發放「居家快篩試劑」，也請民眾務必回報篩檢結果給基層診所。

此外，醫院也會設置戶外呼吸道門診，看診完一律採檢或快篩。陳其邁表示，從健保資料庫看來，高雄現在平均一天有4000至5000呼吸道感染相關症狀，雖然絕大多數可能都是感冒，但為了保險起見，在社區醫療院所部分，會先以擴大篩檢為主，觀察14天。

高雄宣布，有症狀就醫強制採檢。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

▲高雄市即日起擴大篩檢。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁，下同）

高雄也再推出4項加嚴措施：

1、自1月23日起，住宿型長照機構暫停探視， 例外情形經機構同意可探視者，需完成COVID-19疫苗2劑滿14天，且需要出具訪視前3天內採檢的自費PCR篩檢陰性證明。

2、關懷據點、巷弄長照站、失智據點、日照機構等，服務對象未完成2劑疫苗施打滿14天者，暫停前往據點接受服務。停止辦理卡拉OK、共用教具、烹飪、烘焙等接觸性活動、有呼吸道症狀者禁止進入日照機構。關懷據點、巷弄長照站、失智據點也停止共餐服務，改以提供餐盒。其他措施可參考及分享圖卡。

3、加強院內感控，醫院高風險單位，如急診、負壓病房、專責病房、加護病房，每週需進行PCR篩檢1次。

4、即日起，餐飲場所需嚴格落實實聯制，市府會來稽查，如果未配合執行、且經輔導未改善之餐飲場所，不得提供內用服務。

高雄宣布，有症狀就醫強制採檢。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

高雄宣布，有症狀就醫強制採檢。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

高雄宣布，有症狀就醫強制採檢。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

今天高雄有15例COVID-19個案，都與新光輪群聚感染有關。 我們在今天早上10點開過專家會議、中午12:40召開市府防疫會議，也與中央 蘇貞昌...

陳其邁 Chen Chi-Mai 發佈於 2022年1月23日 星期日

今天遠雄自由貿易港區新增30位確診者，其中設籍桃園27例，3人為亞旭員工、14人為鴻佰員工，另10人分別為園區內另7家廠商的員工，關於疫情，我要跟大家說明： 從亞旭員工確診開始，延伸到遠雄自由貿易港區的加值園區群聚案，醫護一路採檢超過3,...

鄭文燦發佈於 2022年1月23日 星期日

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