中台灣變色！最新本土確診地圖曝　遍布8縣市

記者陳俊宏／綜合報導

中台灣變色！Omicron侵台，23日新增52例本土。根據疾管署網站更新「本土病例地理分佈」，今年至今一共有261名本土確診，遍布全台8縣市，其中台中市確診「破蛋」來到1人。

▲根據疾管署網站資訊，今年至今共有261例本土病例。（點圖可放大／翻攝疾管署網站）

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根據疾管署網站資訊，今年全台最多確診出現在桃園的189人，其次依序為高雄市41人、台北市11人、新北市11人、新竹市5人、新竹縣2人、基隆市1人、台中市1人。

中央流行疫情指揮中心23日公布國內新增89例COVID-19確定病例，分別為52例本土個案及37例境外移入，另確診個案中無新增死亡；新增本土個案為32例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

本土疫情延燒，行政院長蘇貞昌23日視察指揮中心，對於是否升為三級警戒，他表示「戒慎但不用恐懼」。至於春節期間是否可能提升疫情警戒，指揮官陳時中則回應，一切都得看這2、3天採檢狀況，但目前沒有大規模改變。

【全台本土病例地圖】

發病日：2022年1月1日起至今

桃園市：189人

高雄市：41人

台北市：11人

新北市：11人

新竹市：5人

新竹縣：2人

基隆市：1人

台中市：1人