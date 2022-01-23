武陵農場賞花季　大提琴家張正傑「梅」好時光音樂會

▲大提琴家張正傑「梅」好時光音樂會。大提琴家張正傑（右）、國樂琵琶演奏家吳幸融（左）。（圖／大提琴家張正傑提供，下同）

記者郭世賢／綜合報導

連續14年由大提琴家張正傑領軍，雪霸國家公園管理處與武陵農場、武陵富野渡假村合辦的武陵戶外音樂會，22日登場為武陵賞花季節拉開序幕，音樂會以「梅好時光」為主題，邀請知名音樂家現場演奏，讓遊客欣賞梅花，並聆聽大自然與音樂家的合奏，在美妙樂音中度過悠揚美好時刻。

近日氣溫下降，武陵農場的山櫻花、河津櫻及梅花都陸續盛開，許多民眾利用櫻花季之前上山賞花，看到紅白交錯爭妍的櫻花及梅花，都為色彩繽紛的花景驚嘆美呆了，每年在梅花林中舉辦戶外音樂會，卻因為連續的大雨擾亂了音樂會節奏，改在武陵富野渡假村1樓大廳舉行。

▲▼「武陵戶外音樂會」首次邀請國樂琵琶演奏家吳幸融演奏琵琶名曲《十面埋伏》。

不解遊客興致，由大提琴家張正傑、小提琴林天吉、男高音王典、次女高音鄭海芸、鋼琴演奏呂冠葶以及琵琶演奏吳幸融等才華洋溢的音樂家們先後演出包括海頓鋼琴協奏曲、托瑟利小夜曲、義大利民謠勿忘我、威爾第飲酒歌及琵琶名曲十面埋伏等十幾首中西經典樂章，一首首悠揚旋律讓滿場樂迷如癡如醉。

正當演出即將結束，天空的雨似乎聽到民眾遺憾，氣候稍微好轉，雨勢也小了不少，張正傑老師不願看到大老遠跑來武嶺卻無法體會天然美景與音樂結合的曼妙樂章，在雨勢稍停，特別帶領音樂演奏家及民眾到戶外雙松亭演出，讓滿場樂迷雖然撐著傘，仍情不自禁陶醉在「梅」好時光。

已經連續14年由雪霸國家公園、武陵農場及武陵富野渡假村共同舉辦的「武陵高山戶外音樂會」，結合了音樂、花季、茶藝，吸引各地旅客到場參與，成功打響武陵地區自然生態之美。今年仍延續往年傳統，在花季期間舉辦花樹下音樂會，同時結合花海茶宴、生態導覽、深度旅遊等知性體驗，透過音樂、藝術、生態、旅遊的點線面串連，展現武陵獨特風情魅力的高山之旅。

▲武陵農場花季！連續14年由大提琴家張正傑領軍，邀請知名音樂家現場演奏。

▲「梅」好時光音樂會，吸引不少民眾冒雨欣賞。

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