武陵櫻花季2／12登場！客運「6購票管道」出爐　北車等5處都可搭

▲武陵農場櫻花季2/12登場。（圖／武陵農場提供）

記者李宜秦／台北報導

今年武陵農場櫻花季時程為2月12日至28日，每日限6000人入場，國光客運車票已開賣，台北出發來回車票加上武陵農場門票全票730元、優待票450元，發車地點包括台北車站等5處，民眾可透過6大管道購票。

武陵農場花季期間每日進場人數為6000人，包括住宿遊客1800人以及遊客4200人，一日遊遊客又分為團體及搭乘公共運輸遊客，一日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日團體票1000人、搭公共運輸遊客3,200人。

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住宿遊客需憑武陵農場發放車輛通行證才能入場，團體遊客則要透過預約平台登記並下載通行證進場，搭公共運輸遊客則由客運提供售票管道購買車票進場。

▲國光客運開賣武陵賞櫻專車車票。（圖／國光客運）

國光客運「台北出發來回票加上武陵農場門票」全票730元、優待票450元，目前已全面開賣，民眾可以至國光客運全台連線售票窗口暨自動售票機、旅遊及娛樂體驗預訂平台KLOOK、TBS台北轉運站APP以及7-11、全家、萊爾富三大超商購票。

國光客運表示，武陵賞櫻專車服務時間自2月12日至28日，發車地點包括台北車站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站以及三星鄉綜合運動場等5處。

因應花季，公路總局也對武陵農場周邊祭出交通管制，台7甲線與中124線武陵農場入口管制：櫻花季期間中124線將公告禁止車輛進入，並實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證車輛禁止進入。

▲今年武陵農場櫻花季時間為2/12-2/28。（圖／武陵農場提供）

另外，台7甲線45k至55k路邊禁止臨時停車並加強取締，台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者勿進入武陵農場。

今年花季團客須採預約入場，平日每日開放25部遊覽車、21部中型遊覽車及九人座20部車輛入場；假日每日開放20部大型遊覽車及10部中型遊覽車，並須先行於武陵農場預約平台辦理登記。