「海韻的迴響」音樂會　海軍樂隊隊友管樂團為慈善及勞軍演出

▲兼具慈善與勞軍的海軍樂隊隊友管樂團帶來的「海韻的迴響」音樂會，在台南文化中心演藝廳隆重登場。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

由海軍樂隊隊友管樂團帶來的「海韻的迴響」音樂會，9日下午在台南文化中心演藝廳隆重登場，這場音樂會不僅是台南市府會合辦的「福至平安．春來喜樂」感恩系列活動壓軸演出，還兼具慈善與勞軍意義，郭信良議長、立委陳亭妃，以及周麗津、陳怡珍、王家貞、蔡旺詮、李啟維、沈震東等議員都出席參加。

郭信良議長介紹，他曾在海軍樂隊服役，兩次隨著敦睦艦隊，分別前往南非和索羅門群島進行敦睦外交，知道海軍樂隊練習的強度及水準，所以去年5月母親節前，邀請海韻及賀蘭聯合管樂團到議會廣場表演，那時就有上千名民眾來聆聽，因為迴響很大，才有今天的加碼演出。

郭信良議長說明，「海韻的迴響」音樂會有一項特色，它結合了慈善與勞軍，除了自由索票入場的民眾，議會特地邀請慈善團體及國軍部隊前來欣賞，希望藉由音樂的力量，在歲末寒冬之際，向長期回饋社會的慈善團體，以及維持國家穩定的國軍們，致上謝意。

郭信良議長不忘提及，為期10天的「平安祈福燈會」雖然已經圓滿結束，但是議會廣場的雷射燈光水舞秀，以及全國最高、達40米的立體噴泉，每天晚上7時到9時都有展演，還有街頭藝人演出，歡迎民眾闔家來觀賞。另外，到1月28日，都還可以上網報名參加議長盃繪畫及攝影比賽，民眾可至議會官網查詢簡章。