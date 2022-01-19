每個人心裡都有一個鄧麗君　雲林縣府用歌聲追憶永恆巨星

▲雲林縣政府為紀念鄧麗君，文化觀光處將舉辦「永恆巨星鄧麗君央廣流動藝術饗宴」、「永恆巨星鄧麗君歌曲歌唱比賽」以及鄧麗君浮空投影音樂會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為紀念追憶永遠的「雲林女兒」 亞洲歌姬鄧麗君，文化觀光處2022年除了1月29日冥誕將在虎尾央廣舉辦「永恆巨星鄧麗君央廣流動藝術饗宴」、另有「永恆巨星鄧麗君歌曲歌唱比賽」以及鄧麗君浮空投影音樂會。

雲林縣長張麗善表示，鄧麗君小姐出生於褒忠鄉田洋村，是臺灣及亞洲地區具廣大影響力的指標性音樂 是雲林的驕傲和光榮，永遠的雲林女兒鄧麗縱橫歌壇三十年，唱紅近百首歌曲，更有十億個掌聲的美譽，她的歌聲清淡婉約、擁有撫慰人心的溫暖力量，而鄧麗君小姐的音樂信念和甜美聲音，無論在生前生後皆陪伴及影響著許多人，繼2020年縣府訂定1月29日為鄧麗君日後，2022年特地舉辦一系列活動，希望藉由不同方式來傳唱永遠的歌姬鄧麗君名曲，喚起歌迷對她的思念。

文化觀光處長陳璧君說，在每個人的心裡面都有一首鄧麗君的歌，今年特地策劃永恆的巨星鄧麗君系列活動，包括在1月29日「永恆巨星鄧麗君央廣流動藝術饗宴」將在虎尾央廣舉行，由生存空間、鳳鳴齋聯手演出鄧麗君名曲歌中劇，邀集舞思愛、許書豪、徐丹丹等歌手，更有法比操刀重新編曲製作的歌中劇，首次亮相。

「永恆巨星鄧麗君歌曲歌唱比賽」2月10日起至3月4日開始進行網路報名，3月22日前公告進入決賽名單，決賽定於4月9日於北港文化中心進行；最後將在中秋佳節辦理鄧麗君浮空投影音樂會，將透過特有的投影高科技，讓鄧麗君重現在眾人眼前。總決賽第一名有5萬元、第二名3萬元、第三名2萬元、優選3名各1萬元獎金。

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